Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: 6ème repli en 8 séances, lourd pullback sous les 10E information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 09:09









(CercleFinance.com) - Orange aligne une 6ème séance de baisse sur 8 et subit ce jeudi un lourd pullback sous les 10E, le plancher du 6 août dernier une rechute sur 9,56E (ex-résistance du 27 juin dernier) est désormais à redouter.





Valeurs associées ORANGE 9,89 EUR Euronext Paris -2,86%