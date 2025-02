Orange : +2% vers 11,40E, peut viser 11,80E information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 17:27









(CercleFinance.com) - Orange bénéficie d'une petite vague d'aversion au risque: le titre progresse au-delà de la résistance des 11,05E (du 23/04/2024) et grimpe de +2% vers 11,40E.

Le titre se dirige vers la résistance long terme des 11,80E déjà testée les 25/04/2023 et 24/05/2022.

L'objectif suivant serait l'ex-'gap' des 1,03E du 6 mars 2020.





Valeurs associées ORANGE 11,38 EUR Euronext Paris +1,97%