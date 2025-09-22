 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oracle : vers un retracement du zénith des 330$
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 18:45

Oracle repart de l'avant avec détermination avec +5% à 323,6$: le titre s'élance vers un retracement du zénith des 330$... mais ce serait qu'une étape car à 360$, le titre rentrerait dans le club très restreints des '1.000Mds$' (ce serait la 10ème et donnerait une nouvelle dimension à l'expression 'top-10').

Valeurs associées

ORACLE
324,195 USD NYSE +5,00%
