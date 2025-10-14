 Aller au contenu principal
Oracle va proposer des services cloud utilisant les futures puces d'IA d'AMD
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:32

Oracle ORCL.N offrira des services cloud utilisant les prochaines puces d'intelligence artificielle (IA) MI450 d'Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O , ont déclaré mardi les deux groupes technologiques américains qui s'efforcent de répondre à l'essor de la demande d'infrastructures capables de faire fonctionner des outils tels que ChatGPT.

Oracle et AMD commenceront par déployer 50.000 processeurs MI450 au cours du troisième trimestre 2026 et poursuivront leur expansion en 2027 et au-delà.

"La demande de capacité d'IA à grande échelle s'accélère à mesure que les modèles d'IA de la prochaine génération dépassent les limites des clusters d'IA actuels", ont déclaré les deux entreprises.

AMD a signé plus tôt en octobre un accord pour fournir des puces d'IA à OpenAI dans le cadre, une opération qui rapporterait des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels et donnerait à la startup à l'origine de ChatGPT la possibilité d'acheter jusqu'à environ 10% du fabricant américain de semi-conducteurs.

A la Bourse de New York, l'action AMD prenait près de 3% dans les échanges avant-Bourse

(Rédigé par Arsheeya Bajwa à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)

