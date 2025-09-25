Oracle, Silver Lake, MGX seront les principaux investisseurs de TikTok U.S. avec une participation de 45%, selon CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Oracle ORCL.N , la société de capital-investissement Silver Lake et MGX sont prêts à devenir les principaux investisseurs de TikTok U.S. avec une participation combinée de 45%, a rapporté CNBC jeudi.
