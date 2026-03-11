Oracle se redresse grâce à de solides prévisions de recettes qui apaisent les inquiétudes concernant les paris massifs sur l'IA

(Ajoute le contexte de la dette aux paragraphes 3, 5 et 6, ainsi que des commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 8) par Akriti Shah et Zaheer Kachwala

Les actions d'Oracle ORCL.N ont bondi d'environ 10 % avant la cloche mercredi, après que les prévisions de revenus optimistes du géant des logiciels ont apaisé les inquiétudes concernant ses dépenses considérables dans l'infrastructure d'intelligence artificielle.

Bien qu'Oracle ait été un retardataire dans l'industrie du cloud, il a rapidement reconnu le boom de l'intelligence artificielle , construisant rapidement des centres de données remplis de processeurs haut de gamme pour des clients tels que Meta et OpenAI.

Toutefois, l'entreprise a emprunté massivement pour financer la construction des centres de données, ce qui l'expose fortement à un éventuel ralentissement du marché. En février, l'entreprise a déclaré qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 50 milliards de dollars sous forme de dettes et d'actions pour renforcer ses capacités.

"Nous ne pensons pas que les débats sur le financement disparaîtront de sitôt. Mais surtout, bon nombre des nouveaux contrats d'IA sont structurés de manière à ce que les clients paient d'avance ou apportent leur propre matériel, ce qui signifie qu'Oracle peut augmenter ses engagements de revenus futurs sans assumer le coût total lui-même", a déclaré Matt Britzman, analyste principal des actions chez Hargreaves Lansdown.

Les swaps de défaut de crédit à cinq ans d'Oracle

ORCL5YUSAX=MG , un indicateur du montant que les investisseurs demandent pour s'assurer contre la défaillance de la société, étaient à environ 155 points de base au début de mercredi.

Le coût de l'assurance des obligations d'Oracle a grimpé à des niveaux record d'environ 166 points de base au début du mois, contre environ 40 points de base il y a un an, reflétant l'inquiétude des investisseurs quant au risque de crédit perçu par l'entreprise.

Les obligations de performance restantes (RPO), un indicateur clé des futurs revenus contractuels, ont bondi de 325 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 553 milliards de dollars au troisième trimestre.

"En fin de compte, les investisseurs ont encore besoin d'une plus grande confiance dans l'activité GPUaaS émergente pour augmenter les bénéfices et le flux de trésorerie disponible", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

LE DÉBAT SUR LES RISQUES LIÉS AU SAAS SE POURSUIT

Le cofondateur et président exécutif Larry Ellison a apaisé certaines inquiétudes concernant l'impact des nouveaux outils de codage de l'IA, affirmant que la technologie n'affaiblirait pas la demande pour Oracle et que l'entreprise utilise ces outils pour créer de nouveaux produits logiciels.

Les craintes que les outils d'IA qui progressent rapidement ne bouleversent les logiciels et les services ont fait chuter les actions dans le secteur le mois dernier. L'action est en baisse de 23 % depuis le début de l'année.

Bien que ces (Ellison) commentaires soient très crédibles, il reste à voir si Oracle voit un impact sur les sièges et les changements de prix qui pourraient se produire, a déclaré Melius Research.

"Nous ne pensons pas que les investisseurs s'inquiètent vraiment de l'apocalypse SaaS pour Oracle, mais plutôt des risques associés à l'exécution, aux marges et au financement au sein d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI)."

L'action d'Oracle se négocie à plus de 19,17 fois ses estimations de bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 22,05 pour Microsoft MSFT.O .