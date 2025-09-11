Oracle remporte un contrat cloud stratégique avec une agence de l'OTAN
information fournie par Zonebourse 11/09/2025 à 16:22
Le projet, conduit avec Thales comme contractant principal et les sociétés du groupe Reply (Red Reply et Shield Reply), vise à moderniser et sécuriser l'infrastructure technologique de l'OTAN.
L'OCI apportera des solutions cloud souverain, une sécurité de niveau entreprise et des capacités d'intelligence artificielle, tout en respectant les exigences de résidence et de contrôle des données. NCIA, pôle technologique et cyber de l'Alliance, cherche à renforcer ses capacités et optimiser ses performances pour soutenir les opérations de l'OTAN.
Thales souligne que ce partenariat permettra à l'OTAN de disposer de systèmes interopérables et cloud-orientés.
Valeurs associées
|318,895 USD
|NYSE
|-2,96%
