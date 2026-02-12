Oracle remporte un contrat auprès de l'Armée de l'air américaine
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 15:40
"Le programme Cloud One offre aux clients du Département de la Guerre (DoW) de tirer parti de la sécurité, de la performance et de la résilience d'OCI à plusieurs niveaux de classification", explique l'éditeur de logiciels d'entreprise.
Dans ce cadre, les responsables de missions peuvent aussi bénéficier de services de sécurité du DoW tels que l'Architecture Cloud Informatique Sécurisée, pour mieux répondre aux besoins de protection des limites du Defense Information Systems Network.
Ils peuvent également exploiter Oracle AI Database 26ai sur OCI pour combiner de manière sécurisée les informations spécifiques à l'organisation et les informations publiques lors de l'exécution de flux de travail d'IA agentique.
"Avec cette dernière attribution de contrat, les clients de la défense peuvent faire avancer leurs missions les plus critiques en toute confiance", commente Kim Lynch, vice-présidente exécutive, Gouvernement, Défense et Renseignement chez Oracle.
Le contrat couvre les offres OCI utilisées par Cloud One et ses clients du DAF et du reste du DoW. Les travaux seront réalisés dans des installations désignées par des contractants à travers les Etats-Unis et sont prévues jusqu'au 7 décembre 2028.
