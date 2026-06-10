Oracle remporte un contrat américain pour la fourniture d'un logiciel de gestion des ressources humaines à l'échelle du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions concernant le contrat au paragraphe 5)

* Oracle s'apprête à fournir une plateforme RH basée sur le cloud

* Elle remplacerait les systèmes individuels des agences américaines

* Larry Ellison, président exécutif d'Oracle, est un partisan de longue date de Trump

par Courtney Rozen

L'administration du président Donald Trump a attribué à Oracle ORCL.N un contrat visant à fournir une plateforme RH à l'échelle du gouvernement américain, selon un communiqué, faisant ainsi de l'entreprise un partenaire dans ses efforts pour réformer les systèmes technologiques fédéraux.

Oracle fournira une plateforme RH basée sur le cloud pour remplacer les systèmes individuels des agences, a déclaré mercredi Scott Kupor, directeur de l'Office of Personnel Management (OPM), dans un communiqué. L'OPM est le bureau des ressources humaines du gouvernement fédéral. L'OPM n'a pas communiqué la valeur totale du contrat. Le président exécutif d'Oracle est Larry Ellison, un partisan de longue date de Trump. Ellison siège au conseil scientifique et technologique du président. La sélection d'Oracle est le dernier développement en date des projets de Trump visant à réformer le gouvernement américain et à réduire les coûts.

Au début de son second mandat l'année dernière, Trump a nommé le milliardaire Elon Musk et son « Département de l'efficacité gouvernementale » pour superviser cette initiative. Musk s'est principalement concentré sur la réduction des effectifs de la fonction publique et a quitté l'administration mi-2025.

L'OPM, l'agence gouvernementale chargée de mettre en œuvre le programme du président républicain concernant la fonction publique fédérale, s'apprête à moderniser les logiciels utilisés par les agences pour gérer leurs employés.

Oracle n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'OPM a déclaré dans un communiqué que l'agence avait mené à bien des tests pratiques, des études de marché et des démonstrations en direct avant de choisir Oracle pour le contrat. Le coût final de l'accord dépendra, entre autres, de la complexité de la migration des données des employés et des besoins en matière de sécurité, a précisé l'agence.