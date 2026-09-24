Oracle recule, Blue Owl en baisse après l'annonce d'un avis de force majeure

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
24 septembre - ** Le titre Oracle ORCL.N recule de 4,3% à 138,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché ce jeudi, après qu’un article de Bloomberg News a rapporté que co invoquait la « force majeure » pour se prémunir dans le cadre d’un projet de centre de données
** Selon Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, cette notification adressée au promoteur d’un projet au Nouveau-Mexique vise à protéger Oracle contre d’éventuelles hausses de coûts
** L'action Blue Owl OWL.N recule de 5,2%
** Les swaps de défaut de crédit à 5 ans d’ORCL
ORCL5YUSAX=MG ont atteint un plus haut historique de 221,78 points de base, selon les données de Markit
** Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante
.SPX ** Le titre ORCL a chuté d’environ 25,8% depuis le début de l’année, sous-performant la hausse de 12,6% de l’indice S&P 500, et s’échange actuellement à environ 55% en dessous de son plus haut intrajournalier sur 52 semaines, à 322,54 dollars
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