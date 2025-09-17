Oracle reconnu leader mondial dans les systèmes d'octroi de prêts aux entreprises
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 16:30
IDC met en avant l'intégration de l'intelligence artificielle générative (GenAI) par Oracle, améliorant l'expérience client, l'évaluation des risques et l'efficacité des processus.
Selon Sovan Shatpathy, vice-président senior, cette reconnaissance reflète 'l'engagement d'Oracle à fournir des solutions cloud sécurisées et conformes, intégrant l'IA au coeur du crédit aux entreprises'.
