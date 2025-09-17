 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oracle reconnu leader mondial dans les systèmes d'octroi de prêts aux entreprises
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 16:30

Oracle annonce avoir été classé 'Leader' dans l'évaluation IDC MarketScape 2025 dédiée aux systèmes mondiaux d'octroi de prêts aux entreprises. Le rapport souligne la couverture complète de sa plateforme, intégrant l'ensemble du cycle de vie du crédit, de l'onboarding client à la gestion des collatéraux et des prêts syndiqués.

IDC met en avant l'intégration de l'intelligence artificielle générative (GenAI) par Oracle, améliorant l'expérience client, l'évaluation des risques et l'efficacité des processus.

Selon Sovan Shatpathy, vice-président senior, cette reconnaissance reflète 'l'engagement d'Oracle à fournir des solutions cloud sécurisées et conformes, intégrant l'IA au coeur du crédit aux entreprises'.

