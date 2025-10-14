Oracle proposera des services cloud utilisant les prochaines puces d'IA d'AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N proposera des services en nuage utilisant les prochaines puces d'intelligence artificielle MI450 d'Advanced Micro Devices AMD.O , ont déclaré les entreprises mardi, alors qu'elles s'empressent d'exploiter la demande en plein essor d'infrastructures pour soutenir des outils tels que ChatGPT.

Les entreprises déploieront d'abord 50 000 processeurs MI450 au cours du troisième trimestre 2026 et poursuivront leur expansion en 2027 et au-delà.

Les actions d'AMD ont augmenté de près de 3 % dans les échanges avant bourse.

L'accord donne à AMD un autre client majeur pour ses prochaines puces, tout en permettant à Oracle d'élargir son offre de processeurs, à un moment où les entreprises se précipitent pour obtenir une capacité de calcul pour développer l'IA.

"La demande de capacité d'IA à grande échelle s'accélère à mesure que les modèles d'IA de la prochaine génération dépassent les limites des clusters d'IA actuels", ont déclaré les entreprises.

La semaine dernière, AMD a dévoilé un accord pour fournir des puces d'IA à OpenAI dans le cadre d'un accord pluriannuel, donnant au créateur de ChatGPT une option pour acheter jusqu'à environ 10 % des parts du fabricant de puces.

AMD a travaillé avec OpenAI pour améliorer la conception de ses puces MI450 pour le travail d'IA et la startup construira une installation d'un gigawatt basée sur le processeur l'année prochaine.

OpenAI aurait également signé l'un des plus gros contrats de cloud computing jamais conclus avec Oracle, dans le cadre duquel le fabricant de ChatGPT devrait acheter pour 300 milliards de dollars de puissance informatique sur une période d'environ cinq ans.

Les "superclusters d'IA" avec AMD seront alimentés par la conception de rack "Helios" du fabricant de puces.

Nvidia NVDA.O , le plus grand concurrent d'AMD et l'entreprise la plus valorisée au monde, vend désormais des racks, ou des systèmes entièrement intégrés qui comprennent des GPU et des CPU, et AMD s'empresse de suivre le mouvement.