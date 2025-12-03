Oracle progresse après que Wells Fargo a initié sa couverture avec une note de "surpondération"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 décembre - ** Les actions de la société de cloud computing spécialisée dans l'IA Oracle ORCL.N augmentent de 1,9 % à 204,82 $ avant l'ouverture du marché
** La société Wells Fargo initie sa couverture avec une note de "surpondération" et fixe son objectif de cours à 280 $
** Cet objectif de cours représente une hausse de 39,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La note moyenne de 46 analystes est "à l'achat", leur objectif de cours médian est de 352,50 $ - données compilées par LSEG
** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL a progressé de 20,7 % cette année
