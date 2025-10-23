Oracle progresse après avoir conclu un accord sur les centres de données avec OpenAI

23 octobre - ** Les actions d'Oracle <ORCL.Namp;amp;gt; sont en hausse de 3,8 % à 282,90 $ jeudi, après avoir convenu de développer un campus de centres de données dans le Wisconsin avec OpenAI

** ORCL est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de pertes ** OpenAI, avec Oracle <ORCL.Namp;amp;gt; et Vantage Data Centers, développera un campus de centres de données dans le Wisconsin, dans le cadre du projet Stargate, afin de maintenir les États-Unis en tête de la course mondiale à l'intelligence artificielle, ont déclaré les entreprises mercredi (lien) ** ORCL a également annoncé que plus de 2 550 organisations avec plus de 16 200 sites bénéficient désormais d'Oracle Payments, a déclaré la société dans un communiqué (lien)

** Oracle Payments permet aux marques d'accepter la méthode de paiement préférée de leurs clients, y compris la carte de débit, la carte de crédit, Apple Pay, Samsung Pay et Google Pay

** Les actions d'ORCL ont testé le support de la moyenne mobile de 50 jours mercredi, qui se situe maintenant à 274,24 $

** ORCL est en hausse de 69,7 % depuis le début de l'année, contre 18,9 % pour l'indice composite NASDAQ