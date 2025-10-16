 Aller au contenu principal
Oracle prévoit un chiffre d'affaires de 166 milliards de dollars pour l'infrastructure en nuage au cours de l'exercice 2030
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 19:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'infrastructure en nuage soit de 166 milliards de dollars au cours de l'exercice 2030.

Valeurs associées

ORACLE
313,090 USD NYSE +3,16%
