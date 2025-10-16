Oracle prévoit un chiffre d'affaires de 166 milliards de dollars pour l'infrastructure en nuage au cours de l'exercice 2030

Oracle ORCL.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'infrastructure en nuage soit de 166 milliards de dollars au cours de l'exercice 2030.