Oracle prévoit un chiffre d'affaires de 166 milliards de dollars d'ici à 2030 grâce à l'expansion de ses activités dans le domaine du cloud computing

Oracle prévoit que le chiffre d'affaires total atteindra 225 milliards de dollars au cours de l'exercice 2030

Le bénéfice ajusté devrait s'élever à 21 dollars par action en 2030, contre 18,92 dollars estimés par le LSEG

Prévoit des marges brutes ajustées de 30 à 40 % dans l'infrastructure informatique en nuage de l'IA

Oracle ORCL.N a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de l'infrastructure cloud atteigne 166 milliards de dollars au cours de l'exercice 2030, ce qui représenterait alors près de 75 % de ses ventes totales.

Le directeur général Clay Magouyrk a fait cette prévision lors d'une réunion avec des analystes financiers, au cours de laquelle il a indiqué que les nouvelles réservations provenaient d'une série de clients, et pas seulement d'OpenAI.

Dough Kehring, directeur financier d'Oracle, a déclaré que l'entreprise prévoyait un chiffre d'affaires global de 225 milliards de dollars et des bénéfices ajustés de 21 dollars par action d'ici à l'exercice 2030.

Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires global de 198,4 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté de 18,92 dollars par action pour l'exercice 2030, selon les données de LSEG.

Les actions d'Oracle ont clôturé en hausse de 3 % après l'annonce de l'informatique dématérialisée, mais ont baissé d'environ 2 % dans les échanges après les heures de bureau après la publication des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices plus larges.

Oracle a déclaré le mois dernier qu'il avait accumulé des centaines de milliards de dollars de réservations d'infrastructures et qu'il travaillait avec le créateur de ChatGPT, OpenAI, sur un projet de 500 milliards de dollars qui comprendra cinq nouveaux centres de données .

Pour le trimestre le plus récent, Oracle a déclaré que le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée avait augmenté de 28 % pour atteindre 7,2 milliards de dollars.

M. Magouyrk a déclaré qu'au cours d'une seule période de 30 jours durant le trimestre précédent, Oracle Cloud Infrastructure, l'unité cloud de l'entreprise, avait enregistré 65 milliards de dollars de nouveaux engagements, dont un accord de 20 milliards de dollars avec Meta Platforms META.O . Il a précisé que les 65 milliards de dollars les plus récents provenaient de clients autres qu'OpenAI.

"Je sais que certaines personnes se demandent s'il n'y a qu'OpenAI**?** En réalité, nous pensons qu'OpenAI est un excellent client, mais nous avons de nombreux clients", a déclaré M. Magouyrk. "Il s'agit littéralement de sept accords, quatre clients, tous autres qu'OpenAI**."**

Oracle a également cherché à répondre aux inquiétudes des investisseurs concernant ses marges brutes, qui étaient de 68,7% au cours de son dernier trimestre et qui, selon les analystes, diminueront légèrement au cours de l'exercice 2027, selon les estimations de LSEG.

Oracle a déclaré qu'il s'attendait à avoir des marges brutes ajustées comprises entre 30 % et 40 % pour la fourniture d'infrastructures d'informatique en nuage pour l'IA, tandis que d'autres segments tels que les logiciels et infrastructures en nuage plus conventionnels pour les clients professionnels auraient des marges comprises entre 65 % et 80 %.

Oracle a également déclaré que ces marges seraient stables sur la durée d'un contrat, montrant un exemple hypothétique de déploiement d'une infrastructure d'IA où l'entreprise aurait des coûts d'environ 6,4 milliards de dollars chaque année d'un contrat de cloud computing de 60 milliards de dollars sur six ans.