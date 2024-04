Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Oracle: plan d'investissement massif au Japon information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Oracle annonce prévoir d'investir plus de huit milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour répondre à la demande croissante d'infrastructures de cloud computing et d'intelligence artificielle (IA) au Japon.



Cet investissement étendra la présence d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) dans le pays. En outre, pour répondre aux exigences de souveraineté numérique, le groupe étendra fortement ses activités et soutiendra ses équipes avec du personnel basé au Japon.



Par ailleurs, Oracle fait part d'une collaboration avec Fujitsu, qui déploiera sa plateforme d'infrastructure cloud Oracle Alloy, y compris l'IA générative, dans le cadre de son portefeuille Fujitsu Uvance Hybrid IT.





