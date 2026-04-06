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Oracle nomme Maxson, de Schneider Electric, au poste de directrice financière, dans un contexte d'augmentation des dépenses en IA
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Oracle ORCL.N a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, faisant appel à une dirigeante expérimentée dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie pour diriger ses efforts visant à répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle et de services en nuage.

Cette nomination intervient alors que l'entreprise technologique s'est lourdement endettée pour financer ses dépenses massives en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle.

Maxson, dont la nomination prend effet immédiatement, avait occupé le poste de directrice financière du groupe chez Schneider Electric SCHN.PA , une société de gestion de l'énergie et d'automatisation dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à plus de 45 milliards de dollars, a indiqué Oracle.

Maxson a déclaré qu'elle visait à assurer la poursuite d'un investissement discipliné pour créer une valeur durable à la fois pour les clients et les actionnaires.

Doug Kehring, qui a occupé le poste de directeur financier d'Oracle au cours des six derniers mois, quittera ses fonctions à la suite de cette nouvelle nomination et se concentrera à nouveau sur les opérations de mise sur le marché de l'entreprise.

Maxson, 48 ans, recevra un salaire de base annuel de 950 000 dollars et sera éligible à un bonus basé sur la performance avec un objectif de 2,5 millions de dollars, a déclaré Oracle dans un document réglementaire.

Les actions de la société étaient en hausse de 0,4 % dans les échanges avant bourse. Elles ont chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année.

Valeurs associées

ORACLE
146,400 USD NYSE 0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC
236,150 EUR Euronext Paris -1,58%
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