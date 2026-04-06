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Oracle nomme Hilary Maxson au poste de directrice financière
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 16:10

Illustration du logo d'Oracle

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Oracle a ‌nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice ​financière, fonction qu'elle a auparavant occupé au sein du groupe français Schneider Electric. La société technologique ​américaine fait ainsi appel à une dirigeante possédant une vaste ​expérience dans les secteurs ⁠des infrastructures et de l'énergie, à un ‌moment où elle cherche à répondre à la demande croissante en matière d'intelligence ​artificielle (IA) et ‌de services "cloud" (informatique dématérialisée).

Cette nomination intervient par ailleurs ⁠dans un contexte d'inquiétude face à l'endettement élevé du groupe américain, contracté pour financer ses ⁠dépenses colossales ‌en infrastructures d'IA.

Hilary Maxson, dont la ⁠nomination prend effet immédiatement, a déclaré qu'elle ‌avait pour objectif de garantir la ⁠poursuite d'investissements afin de créer de la ⁠valeur durablement ‌tant pour les clients que pour les actionnaires.

Doug ​Kehring, qui occupait ‌le poste de directeur financier d'Oracle depuis six mois, quittera ses ​fonctions et se consacrera à nouveau aux opérations de commercialisation de l'entreprise.

Contacté, ⁠Schneider Electric n'a pas dans l'immédiat répondu aux demandes de commentaire de Reuters.

(Rédigé par Jaspreet Singh à Bangalore; avec la contribution de Juliette Jabkhiro à Paris; version française Diana Mandia; édité ​par Claude Chendjou)

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