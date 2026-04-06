Oracle nomme Hilary Maxson au poste de directrice financière

Illustration du logo d'Oracle
Oracle a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, fonction qu'elle a auparavant occupé au sein du groupe français Schneider Electric. La société technologique américaine fait ainsi appel à une dirigeante possédant une vaste expérience dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie, à un moment où elle cherche à répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle (IA) et de services "cloud" (informatique dématérialisée).
Cette nomination intervient par ailleurs dans un contexte d'inquiétude face à l'endettement élevé du groupe américain, contracté pour financer ses dépenses colossales en infrastructures d'IA.
Hilary Maxson, dont la nomination prend effet immédiatement, a déclaré qu'elle avait pour objectif de garantir la poursuite d'investissements afin de créer de la valeur durablement tant pour les clients que pour les actionnaires.
Doug Kehring, qui occupait le poste de directeur financier d'Oracle depuis six mois, quittera ses fonctions et se consacrera à nouveau aux opérations de commercialisation de l'entreprise.
Contacté, Schneider Electric n'a pas dans l'immédiat répondu aux demandes de commentaire de Reuters.
(Rédigé par Jaspreet Singh à Bangalore; avec la contribution de Juliette Jabkhiro à Paris; version française Diana Mandia; édité par Claude Chendjou)
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