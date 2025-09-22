Oracle nomme les insiders Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de cloud Oracle

ORCL.N a déclaré lundi qu'il nommait les insiders Clay Magouyrk et Mike Sicilia aux postes de PDG, tandis que l'actuelle PDG Safra Catz a été nommée vice-présidente exécutive du conseil d'administration.