Oracle nomme Hilary Maxson au poste de directrice financière

(Actualisé avec détails)

Oracle ORCL.N a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, fonction qu'elle a auparavant occupé au sein du groupe français Schneider Electric

SCHN.PA .

La société technologique américaine fait ainsi appel à une dirigeante possédant une vaste expérience dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie, à un moment où elle cherche à répondre à la demande croissante en matière d'intelligence artificielle (IA) et de services "cloud" (informatique dématérialisée).

Cette nomination intervient par ailleurs dans un contexte d'inquiétude face à l'endettement élevé du groupe américain pour financer ses dépenses colossales en infrastructures d'IA, ce qui a provoqué une chute d'environ 25% de l'action depuis le début de l'année.

Hilary Maxson, dont la nomination prend effet immédiatement, a déclaré qu'elle avait pour objectif de garantir la poursuite d'investissements afin de créer de la valeur durablement tant pour les clients que pour les actionnaires.

Oracle prévoit de dépenser 50 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026, soit plus du double des dépenses d'investissement de l'exercice précédent.

La société a par ailleurs annoncé le mois dernier son intention de lever entre 45 et 50 milliards de dollars cette année afin de renforcer la capacité de son infrastructure cloud.

Doug Kehring, qui occupait le poste de directeur financier d'Oracle depuis six mois, quittera ses fonctions et se consacrera à nouveau aux opérations de commercialisation de l'entreprise, a précisé celle-ci.

Hilary Maxson, âgée de 48 ans, avait été nommée directrice financière de Schneider Electric en 2020, après avoir rejoint le groupe français trois ans plus tôt.

"Depuis son arrivée chez Schneider Electric en 2017, l'entreprise est passée du statut de fournisseur d'équipements électriques à celui de partenaire en technologies énergétiques numériques pour des secteurs clés, tels que les services publics et les centres de données", écrit Oracle, dans un communiqué.

Contacté, Schneider Electric n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaire de Reuters, ce lundi étant férié en France.

Hilary Maxson a également effectué une partie de sa carrière au sein de la société d'électricité AES Corp AES.N , occupant des postes dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions-acquisitions.

(Rédigé par Jaspreet Singh à Bangalore; avec la contribution de Juliette Jabkhiro à Paris; version française Diana Mandia; édité par Claude Chendjou)