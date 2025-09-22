Oracle nomme Clay Magouyrk et Mike Sicilia co-PDG à la surprise générale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Oracle ORCL.N a nommé lundi Clay Magouyrk et Mike Sicilia au poste de co-PDG, en remplacement de Safra Catz, qui a été nommée vice-présidente du conseil d'administration après 11 ans à la tête de l'entreprise.

Catz, qui restera membre du conseil d'administration d'Oracle, a joué un rôle déterminant dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise en matière d'IA, l'aidant à remporter certains des plus gros contrats pluriannuels pour les centres de données et les services en nuage auprès des principaux acteurs de l'industrie.

Les actions de la société ont baissé de plus de 1 % dans les échanges avant bourse. Elles ont progressé d'environ 85 % cette année grâce à la montée en puissance de l'IA, qui a permis à l'entreprise d'atteindre une valorisation proche du billion de dollars.

Les actions d'Oracle ont surperformé les piliers technologiques Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O cette année, l'entreprise apparaissant comme un favori pour les nouveaux contrats de cloud.

Cofondée par le magnat de la technologie Larry Ellison, Oracle est également au centre de discussions très médiatisées visant à maintenir l'exploitation de TikTok aux États-Unis, et toutes les données des utilisateurs américains de l'application seront stockées sur l'infrastructure informatique en nuage américaine gérée par Oracle, a rapporté Reuters .

Dans son rôle actuel, Sicilia supervise les applications spécifiques à l'industrie basées sur le cloud et les solutions d'IA à travers les soins de santé verticaux, les services financiers et la vente au détail, tandis que Magouyrk gère la plateforme d'infrastructure cloud sous-jacente d'Oracle qui alimente ces applications.

Magouyrk a rejoint Oracle en 2014 en provenance d'Amazon Web Services, tandis que Sicilia a rejoint Oracle par le biais de l'acquisition de Primavera Systems, a déclaré la société.

Magouyrk recevra des options d'achat d'actions Oracle d'une valeur de 250 millions de dollars, tandis que Sicilia recevra des options d'achat d'actions de la société d'une valeur de 100 millions de dollars.

Oracle a également réaffirmé ses prévisions financières fournies au début du mois, où il a déclaré qu'il s 'attendait à ce que les revenus comptabilisés dans son activité Oracle Cloud Infrastructure dépassent un demi-billion de dollars, ce qui a poussé l'action à des sommets record.