Oracle lance de nouvelles innovations pour Oracle AI Database
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:20
Pour innover plus rapidement avec une IA conçue pour les données, il propose désormais Oracle Autonomous AI Vector Database , qui "offre la simplicité d'une base de données vectorielle avec toute la puissance d'Oracle AI Database". Par ailleurs, Oracle AI Database Private Agent Factory permet aux analystes métier et aux experts de domaine de construire rapidement et de déployer en toute sécurité des agents et des flux de travail pilotés par les données, tandis qu' Oracle Unified Memory Core permet aux utilisateurs de stocker le contexte des agents IA dans un seul système.
Pour minimiser le risque de données d'IA, Oracle Deep Data Security met en place des règles d'accès puissantes spécifiques à chaque utilisateur final dans la base de données. Oracle Private AI Services Container permet aux clients ayant des exigences de sécurité strictes d'exécuter des instances privées de modèles d'IA tout en évitant le partage de données avec des fournisseurs d'IA tiers, ou d'envoyer des données hors de leur pare-feu. Oracle Trusted Answer Search offre aux entreprises une manière précise, testable et déterministe d'utiliser l'IA pour fournir des réponses aux utilisateurs finaux.
Enfin, pour "mettre fin à l'enfermement des données de l'IA avec des standards et cadres ouverts", Oracle Vectors on Ice offre aux clients un support natif des données vectorielles stockées dans les tables Apache Iceberg, et Oracle Autonomous AI Database MCP Server permet aux agents IA externes et aux clients MCP d'accéder en toute sécurité à la base de données IA autonome et à ses capacités sans code d'intégration personnalisé ni administration manuelle de la sécurité.
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