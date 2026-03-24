 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Oracle lance de nouvelles innovations pour Oracle AI Database
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:20

Oracle fait part de toute une série de nouvelles innovations en IA agentique pour Oracle AI Database, qui aideront les clients à "construire, déployer et mettre à l'échelle rapidement des applications d'IA agentique sécurisées, adaptées à des charges de travail de production à grande échelle".

Pour innover plus rapidement avec une IA conçue pour les données, il propose désormais Oracle Autonomous AI Vector Database , qui "offre la simplicité d'une base de données vectorielle avec toute la puissance d'Oracle AI Database". Par ailleurs, Oracle AI Database Private Agent Factory permet aux analystes métier et aux experts de domaine de construire rapidement et de déployer en toute sécurité des agents et des flux de travail pilotés par les données, tandis qu' Oracle Unified Memory Core permet aux utilisateurs de stocker le contexte des agents IA dans un seul système.

Pour minimiser le risque de données d'IA, Oracle Deep Data Security met en place des règles d'accès puissantes spécifiques à chaque utilisateur final dans la base de données. Oracle Private AI Services Container permet aux clients ayant des exigences de sécurité strictes d'exécuter des instances privées de modèles d'IA tout en évitant le partage de données avec des fournisseurs d'IA tiers, ou d'envoyer des données hors de leur pare-feu. Oracle Trusted Answer Search offre aux entreprises une manière précise, testable et déterministe d'utiliser l'IA pour fournir des réponses aux utilisateurs finaux.

Enfin, pour "mettre fin à l'enfermement des données de l'IA avec des standards et cadres ouverts", Oracle Vectors on Ice offre aux clients un support natif des données vectorielles stockées dans les tables Apache Iceberg, et Oracle Autonomous AI Database MCP Server permet aux agents IA externes et aux clients MCP d'accéder en toute sécurité à la base de données IA autonome et à ses capacités sans code d'intégration personnalisé ni administration manuelle de la sécurité.

Valeurs associées

ORACLE
154,160 USD NYSE +2,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank