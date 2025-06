Oracle:Jefferies remonte sa cible après les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Oracle avec un objectif de cours porté de 200 à 220 dollars, au lendemain de trimestriels d'où ressort 'une poussée du carnet de commandes qui signale du potentiel de hausse pour le cloud sur l’exercice 2026'. 'Oracle a dépassé les attentes élevées en matière de RPO avec une croissance de 41% et une prévision 2026 d’une croissance de plus de 100% (sans compter Stargate). La croissance des revenus du cloud devrait s’accélérer au cours de l’exercice 2026, mettant en évidence un écart grandissant entre l’offre et la demande', pointe le broker. 'Bien que les résultats du quatrième trimestre aient été mitigés (SaaS supérieur aux attentes, mais IaaS en dessous), nous pensons que la dynamique du RPO et le potentiel de conversion en revenus peuvent soutenir une hausse du ratio de valorisation actuel de 32 fois le BPA de l'année 2026', poursuit-il.

Valeurs associées ORACLE 176,620 USD NYSE 0,00%