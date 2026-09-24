Oracle invoque la « force majeure » pour se protéger dans l'affaire du centre de données controversé, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N cherche à se prémunir contre d'éventuelles hausses de coûts liées à un vaste projet de centre de données au Nouveau-Mexique en adressant un avis de « force majeure » au promoteur, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société a chuté de près de 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de cette information. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.