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Oracle invoque la « force majeure » pour se protéger dans l'affaire du centre de données controversé, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 14:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N cherche à se prémunir contre d'éventuelles hausses de coûts liées à un vaste projet de centre de données au Nouveau-Mexique en adressant un avis de « force majeure » au promoteur, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action de la société a chuté de près de 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse à la suite de cette information. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

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