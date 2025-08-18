Oracle intègre GPT-5 dans ses bases de données et applications cloud
Selon Kris Rice, vice-président senior Database Software Development, l'association d'Oracle Database 23ai et de GPT-5 offrira 'des analyses et opérations sécurisées, avec recherche et IA générative directement depuis SQL'.
Meeten Bhavsar, vice-président senior Applications Development, souligne que GPT-5 apportera 'des capacités de raisonnement sophistiquées' aux utilisateurs de Fusion Applications, favorisant l'automatisation, la productivité et l'aide à la décision.
Oracle met en avant une approche centrée sur la sécurité, la scalabilité et l'adaptabilité pour appliquer l'IA générative et agentique aux données d'entreprise.
Valeurs associées
|245,315 USD
|NYSE
|-1,23%
