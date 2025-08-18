Oracle intègre GPT-5 dans ses bases de données et applications cloud information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 17:05









(Zonebourse.com) - Oracle annonce avoir déployé le modèle GPT-5 d'OpenAI dans son portefeuille de bases de données et sa suite d'applications SaaS, dont Oracle Fusion Cloud, NetSuite et les applications sectorielles comme Oracle Health. L'objectif est de permettre aux clients d'exploiter directement les capacités avancées de raisonnement et de génération de code au sein de leurs processus critiques.



Selon Kris Rice, vice-président senior Database Software Development, l'association d'Oracle Database 23ai et de GPT-5 offrira 'des analyses et opérations sécurisées, avec recherche et IA générative directement depuis SQL'.



Meeten Bhavsar, vice-président senior Applications Development, souligne que GPT-5 apportera 'des capacités de raisonnement sophistiquées' aux utilisateurs de Fusion Applications, favorisant l'automatisation, la productivité et l'aide à la décision.



Oracle met en avant une approche centrée sur la sécurité, la scalabilité et l'adaptabilité pour appliquer l'IA générative et agentique aux données d'entreprise.





