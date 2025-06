Oracle: hausse de 5% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Oracle a publié mercredi soir un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 5% à 1,70 dollar (+3% à changes constants) au titre de son dernier trimestre 2024-25 (clos fin mai), malgré une marge d'exploitation ajustée en retrait d’environ 2,4 points à 44%. L'éditeur de logiciels d'entreprise a vu ses revenus croitre de 11% à 15,9 milliards (en données totales comme à changes constants), avec en particulier des revenus de cloud grimpant de 27% à 6,7 milliards, tirés par un bond de 52% des revenus IaaS (infrastructures). 'L’exercice 2025 s’est révélé très bon, mais 2026 s’annonce encore meilleur, avec une croissance des revenus que nous attendons bien plus forte', affirme sa CEO Safra Catz, qui voit ainsi une croissance des revenus cloud à plus de 40%, après 24% sur l’exercice écoulé. 'Nous disposons actuellement de 23 datacenters Multicloud en fonctionnement, et de 47 autres à construire sur les 12 prochains mois', souligne le président et CTO Larry Ellison, qui anticipe encore une croissance à trois chiffres des revenus Multicloud pour l’exercice 2026.

Valeurs associées ORACLE 176,620 USD NYSE -0,48%