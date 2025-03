Oracle: hausse de 4% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 09:37









(CercleFinance.com) - Oracle publie un BPA ajusté (non-GAAP) en hausse de 4% à 1,47 dollar au titre de son troisième trimestre 2024-25, avec une marge d'exploitation ajustée stable à 44% pour des revenus en croissance de 6% à 14,1 milliards (+8% à changes constants).



En particulier, l'éditeur de logiciels d'entreprise a vu ses revenus de cloud grimper de 23% à 6,2 milliards, tirés par un bond de 49% des revenus IaaS (infrastructures) à 2,7 milliards tandis que les revenus SaaS (applications) ont augmenté de 9% à 3,6 milliards.



'Oracle a signé des contrats de ventes pour plus de 48 milliards de dollars au troisième trimestre. Nous avons maintenant des accords dans le cloud avec plusieurs leaders mondiaux dont OpenAI, xAI, Meta, Nvidia et AMD', met en avant la CEO Safra Catz.



'Nous nous attendons à ce que notre imposant carnet de ventes de 130 milliards de dollars nous aide à réaliser une croissance de 15% des revenus totaux d'Oracle lors de notre exercice qui commencera en juin', poursuit-elle.





