Oracle: hausse de 17% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Oracle a annoncé ses résultats du 1er trimestre de l'exercice 2025. Le chiffre d'affaires trimestriel total a augmenté de 7 % d'une année sur l'autre et de 8 % à taux de change constant pour atteindre 13,3 milliards de dollars.



Les revenus des services cloud ont augmenté de 21 % et de 22 % à taux de change constant pour atteindre 5,6 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires des licences cloud et des licences sur site a augmenté de 7% et de 8% à taux de change constants à 870 millions de dollars.



Le bénéfice d'exploitation GAAP s'est élevé à 4,0 milliards de dollars. Le bénéfice d'exploitation non-GAAP s'inscrit à 5,7 milliards de dollars, en hausse de 13% et de 14% à taux de change constant.



Le bénéfice net GAAP ressort à 2,9 milliards de dollars. Le bénéfice net non-GAAP s'est élevé à 4,0 milliards de dollars, en hausse de 18% et de 19% à taux de change constants.



Le bénéfice par action GAAP ressort à 1,03 $, en hausse de 20 % et de 22 % à taux de change constant, tandis que le bénéfice par action non-GAAP s'est élevé à 1,39 $, en hausse de 17 % et de 18 % à taux de change constant.



' Alors que les services cloud sont devenus la plus grande activité d'Oracle, la croissance de notre bénéfice d'exploitation et de notre bénéfice par action s'est accélérée ', a souligné Safra Catz, DG d'Oracle.





