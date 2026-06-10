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Oracle fléchit avant ses résultats ; l'IA au centre de l'attention
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 20:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juin - ** L'action Oracle ORCL.K recule de 1 % ce mercredi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture, l'attention se portant sur la demande pour ses services cloud, portée par l'essor de l'IA

** Le marché dans son ensemble est également en baisse ce mercredi, l'indice S&P 500 .SPX ayant reculé d'environ 1 %

** ORCL devrait annoncer un chiffre d'affaires en hausse de 20 % au quatrième trimestre fiscal, à 19,10 milliards de dollars, et un BPA ajusté de 1,96 dollar contre 1,70 dollar il y a un an, selon LSEG

** Dans son dernier rapport, la société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires grâce à une forte demande pour ses offres cloud basées sur l'IA

** Fin mai, le sénateur démocrate américain Ed Markey a officiellement demandé à la coentreprise américaine nouvellement créée par TikTok et à Oracle d'expliquer comment elles protègent les données personnelles des utilisateurs américains et empêchent des entités étrangères d'influencer les vidéos qui leur sont présentées sur l'application

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour ORCL est de 265 $; le titre cotait dernièrement à 203,58 $

** Le titre a progressé d'environ 4 % depuis le début de l'année, sous-performant la hausse de 6,5 % de l'indice S&P 500

.SPX

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