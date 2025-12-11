 Aller au contenu principal
Oracle fait chuter les actions alors que le message de la Fed pèse sur le dollar
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 03:18

Les actions ont vacillé en
Asie jeudi après que les résultats décevants du géant américain
de l'informatique dématérialisée Oracle aient mis en garde
contre la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que
les obligations étaient fermes et que le dollar avait perdu du
terrain après la baisse des taux d'intérêt de la Réserve
fédérale américaine.
    Les actions d'Oracle   ORCL.N  ont chuté de plus de 11
% après les heures d'ouverture, entraînant les contrats à terme
du S&P 500  ESc1  à la baisse de 0,3 % et les contrats à terme
du Nasdaq 100  NQc1  à la baisse d'environ 0,5 % dans les
échanges asiatiques.
    Les actions liées à l'IA ont été les plus grandes perdantes
à Tokyo, alors que les perspectives de bénéfices et de revenus
d'Oracle n'ont pas été à la hauteur des prévisions et que les
dirigeants ont signalé une augmentation des dépenses - un signe
que les dépenses d'infrastructure ne se transforment pas en
bénéfices aussi rapidement que les investisseurs l'avaient
espéré.
    Le Nikkei  .N225  du Japon s'est négocié de part et d'autre
de la stabilité dans la session du matin, avec une chute de 5%
du SoftBank Group  9984.T , exposé à l'intelligence
artificielle, qui a freiné l'indice.  .T 
    Le Hang Seng  .HIS  de Hong Kong a augmenté de 0,8% dans les
premiers échanges, entraînant l'indice MSCI le plus large des
actions de l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  en hausse
de 0,5%.
    Au cours de la nuit, la Fed  a abaissé son taux de
référence, comme prévu, de 25 points de base à 3,5-3,75 %.
    Mais le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé
équilibré sur les perspectives lors d'une conférence de presse,
apaisant les nerfs du marché au sujet d'un message hawkish. Les
indices de Wall Street se sont redressés après la baisse des
taux et le S&P 500  .SPX  a progressé d'environ 0,7 %.
    "Je ne pense pas qu'une hausse des taux soit le scénario de
base de qui que ce soit", a déclaré Powell.
    Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc
au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine, ce qui a
eu pour effet d'affaiblir le dollar et d'aider l'euro à franchir
la résistance graphique et à dépasser les 1,17 dollar.
    Les obligations ont bénéficié d'un coup de pouce
supplémentaire lorsque la Fed a annoncé qu'elle commencerait à
acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de
soutenir la liquidité.
    Les rendements de référence à 10 ans  US10YT=RR  ont baissé
d'environ deux points de base à 4,14% et les rendements
américains à deux ans  US2YT=RR  sont en baisse d'environ sept
points de base à 3,54%.
    Les marchés monétaires  ont été volatils ces dernières
semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme
en raison de l'épuisement des liquidités.
    "La Fed n'a pas beaucoup d'appétit pour que ce genre de
choses se poursuive, car cela inhibe la transmission de la
politique monétaire", a déclaré Jack Chambers, stratège senior
en matière de taux chez ANZ.
    
    CHUTE DU DOLLAR
    Le pétrole a augmenté pour la deuxième session consécutive
jeudi après que les Etats-Unis aient saisi un pétrolier
sanctionné au large des côtes vénézuéliennes, intensifiant les
tensions et soulevant des inquiétudes quant à l'interruption de
l'approvisionnement.
    Les contrats à terme du Brent  LCOc1  et du brut américain
 CLc1  étaient en hausse de plus de 30 cents à 62,53 dollars et
58,85 dollars le baril, respectivement.
    Sur les marchés des changes, la décision de la Fed et la
projection médiane des décideurs politiques pour une réduction
en 2026 et 2027 ont ouvert la voie à la vente de dollars.
    Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,66
pour un dollar  JPY=  dans les échanges asiatiques jeudi. L'euro
 EUR=  a atteint un plus haut de deux mois à 1,1707 $,
bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire des commentaires
de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine
Lagarde , selon lesquels un autre relèvement des
projections de croissance européenne était possible.
    La livre sterling  GBP= , le dollar australien  AUD=  et le
dollar néo-zélandais  NZD=  ont tous progressé avant de se
stabiliser au cours de la session asiatique.
    "Le prochain indice important sera la publication des
emplois non agricoles de novembre le 16 décembre et si un
chiffre faible peut maintenir intact le prix du marché de deux
réductions de taux supplémentaires en 2026", ont déclaré les
analystes d'ING dans une note.
    "De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir
en fin d'année et avec le risque d'événement de la Fed
maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait finalement atteindre
1,1800".

Valeurs associées

AUD/USD SPOT
0,6657 Six - Forex 1 -0,19%
EUR/USD SPOT
1,1699 USD Six - Forex 1 +0,04%
GBP/USD SPOT
1,3375 Six - Forex 1 -0,05%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 680,47 Pts Six - Forex 1 +0,55%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 373,36 Pts Six - Forex 1 -0,45%
ORACLE
223,440 USD NYSE +0,81%
Or
4 223,39 USD Six - Forex 1 -0,12%
Pétrole Brent
62,46 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
58,73 USD Ice Europ -0,22%
S&P 500 INDEX
6 886,68 Pts CBOE +0,67%
SOFTBANK GROUP
101,500 EUR Tradegate -2,68%
USA BENCHMARK 10A
4,200 Rates +0,33%
USA BENCHMARK 2A
3,612 Rates -0,01%
USD/JPY SPOT
155,6600 Six - Forex 1 -0,24%
