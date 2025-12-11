Oracle fait chuter les actions alors que le message de la Fed pèse sur le dollar

Les actions ont vacillé en Asie jeudi après que les résultats décevants du géant américain de l'informatique dématérialisée Oracle aient mis en garde contre la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les obligations étaient fermes et que le dollar avait perdu du terrain après la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté de plus de 11 % après les heures d'ouverture, entraînant les contrats à terme du S&P 500 ESc1 à la baisse de 0,3 % et les contrats à terme du Nasdaq 100 NQc1 à la baisse d'environ 0,5 % dans les échanges asiatiques. Les actions liées à l'IA ont été les plus grandes perdantes à Tokyo, alors que les perspectives de bénéfices et de revenus d'Oracle n'ont pas été à la hauteur des prévisions et que les dirigeants ont signalé une augmentation des dépenses - un signe que les dépenses d'infrastructure ne se transforment pas en bénéfices aussi rapidement que les investisseurs l'avaient espéré. Le Nikkei .N225 du Japon s'est négocié de part et d'autre de la stabilité dans la session du matin, avec une chute de 5% du SoftBank Group 9984.T , exposé à l'intelligence artificielle, qui a freiné l'indice. .T Le Hang Seng .HIS de Hong Kong a augmenté de 0,8% dans les premiers échanges, entraînant l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS en hausse de 0,5%. Au cours de la nuit, la Fed a abaissé son taux de référence, comme prévu, de 25 points de base à 3,5-3,75 %. Mais le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré sur les perspectives lors d'une conférence de presse, apaisant les nerfs du marché au sujet d'un message hawkish. Les indices de Wall Street se sont redressés après la baisse des taux et le S&P 500 .SPX a progressé d'environ 0,7 %. "Je ne pense pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit", a déclaré Powell. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine, ce qui a eu pour effet d'affaiblir le dollar et d'aider l'euro à franchir la résistance graphique et à dépasser les 1,17 dollar. Les obligations ont bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire lorsque la Fed a annoncé qu'elle commencerait à acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de soutenir la liquidité. Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont baissé d'environ deux points de base à 4,14% et les rendements américains à deux ans US2YT=RR sont en baisse d'environ sept points de base à 3,54%. Les marchés monétaires ont été volatils ces dernières semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme en raison de l'épuisement des liquidités. "La Fed n'a pas beaucoup d'appétit pour que ce genre de choses se poursuive, car cela inhibe la transmission de la politique monétaire", a déclaré Jack Chambers, stratège senior en matière de taux chez ANZ. CHUTE DU DOLLAR Le pétrole a augmenté pour la deuxième session consécutive jeudi après que les Etats-Unis aient saisi un pétrolier sanctionné au large des côtes vénézuéliennes, intensifiant les tensions et soulevant des inquiétudes quant à l'interruption de l'approvisionnement. Les contrats à terme du Brent LCOc1 et du brut américain CLc1 étaient en hausse de plus de 30 cents à 62,53 dollars et 58,85 dollars le baril, respectivement. Sur les marchés des changes, la décision de la Fed et la projection médiane des décideurs politiques pour une réduction en 2026 et 2027 ont ouvert la voie à la vente de dollars. Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,66 pour un dollar JPY= dans les échanges asiatiques jeudi. L'euro EUR= a atteint un plus haut de deux mois à 1,1707 $, bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire des commentaires de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde , selon lesquels un autre relèvement des projections de croissance européenne était possible. La livre sterling GBP= , le dollar australien AUD= et le dollar néo-zélandais NZD= ont tous progressé avant de se stabiliser au cours de la session asiatique. "Le prochain indice important sera la publication des emplois non agricoles de novembre le 16 décembre et si un chiffre faible peut maintenir intact le prix du marché de deux réductions de taux supplémentaires en 2026", ont déclaré les analystes d'ING dans une note. "De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir en fin d'année et avec le risque d'événement de la Fed maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait finalement atteindre 1,1800".