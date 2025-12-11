 Aller au contenu principal
Oracle fait chuter les actions alors que le message de la Fed pèse sur le dollar
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 06:09

Les actions ont chuté
jeudi après que les résultats décevants du géant américain de
l'informatique dématérialisée Oracle aient mis en garde contre
la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les
obligations étaient fermes et que le dollar avait perdu du
terrain après que la Réserve fédérale ait réduit les taux
d'intérêt américains.
    Les actions d'Oracle   ORCL.N  ont chuté de plus de 11
% après les heures d'ouverture, entraînant les contrats à terme
du S&P 500  ESc1  en baisse de 0,9 % et les contrats à terme du
Nasdaq 100  NQc1  en baisse de 1,3 % dans les échanges
asiatiques.
    Les actions liées à l'IA ont été les plus grandes perdantes
à Tokyo, alors que les perspectives de bénéfices et de revenus
d'Oracle n'ont pas été à la hauteur des prévisions et que les
dirigeants ont signalé une augmentation des dépenses - un signe
que les dépenses d'infrastructure ne génèrent pas de bénéfices
aussi rapidement que les investisseurs l'avaient espéré.
    Le Nikkei  .N225  a chuté de 1% avec une baisse de 7,5% de
SoftBank Group  9984.T , un partenaire d'Oracle sur le projet de
centre de données américain Stargate, qui a tiré l'indice vers
le bas.  .T 
    Le Hang Seng  .HSI  de Hong Kong n'a progressé que de 0,06%,
laissant l'indice MSCI le plus large des actions de
l'Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  en baisse de 0,5%.
    "Le ton positif initial de la réduction de la Fed... est
éclipsé par Oracle", a déclaré Khoon Goh, responsable de la
recherche asiatique chez ANZ. "L'accent est mis principalement
sur les dépenses d'investissement, a-t-il ajouté, ce qui a
ravivé les craintes du mois dernier concernant les rendements
sur les investissements dans l'intelligence artificielle.
    Au cours de la nuit, la Fed  a abaissé son taux de
référence, comme prévu, de 25 points de base pour le porter de
3,5 % à 3,75 %.
    Mais le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé
équilibré sur les perspectives lors d'une conférence de presse,
apaisant les nerfs du marché au sujet d'un message hawkish. Les
indices de Wall Street se sont redressés après la baisse des
taux, et le S&P 500  .SPX  a progressé d'environ 0,7 %. 
    "Je ne pense pas qu'une hausse des taux soit le scénario de
base de qui que ce soit", a déclaré M. Powell.
    Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc
au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine, ce qui a
eu pour effet d'affaiblir le dollar et d'aider l'euro à franchir
la résistance graphique et à dépasser les 1,17 dollar.
    Les obligations ont bénéficié d'un coup de pouce
supplémentaire lorsque la Fed a annoncé qu'elle commencerait à
acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de
soutenir la liquidité.
    Les rendements de référence à 10 ans  US10YT=RR  ont baissé
d'environ 3 points de base à 4,13% et les rendements américains
à deux ans  US2YT=RR  sont en baisse d'environ 4 points de base
à 3,52%.
    Les marchés monétaires  ont été volatils ces dernières
semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme
en raison de l'épuisement des liquidités.
    "La Fed n'a pas beaucoup d'appétit pour que ce genre de
choses se poursuive, car cela inhibe la transmission de la
politique monétaire", a déclaré Jack Chambers, stratège
principal des taux chez ANZ.
    
    LES DIAPOSITIVES DU DOLLAR 
    Sur les marchés des changes, les devises sensibles au
risque, telles que le dollar australien et le dollar
néo-zélandais, ont reculé lors de la session asiatique, mais le
yen est resté ferme, les yeux rivés sur la réunion de la Banque
du Japon de la semaine prochaine, au cours de laquelle une
hausse est attendue.
    Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,62
pour un dollar  JPY=  dans les échanges asiatiques jeudi. L'euro
 EUR=  a atteint un plus haut de deux mois à 1,1707 $,
bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire des commentaires
de la présidente de la Banque centrale européenne Christine
Lagarde  qu'une autre révision à la hausse des projections
de croissance européenne était possible.
    "Le prochain indice important sera la publication de
l'emploi non agricole américain de novembre () le 16 décembre et
la question de savoir si un chiffre faible peut maintenir intact
le prix du marché de deux réductions de taux supplémentaires en
2026", ont déclaré les analystes d'ING dans une note.
    "De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir
à la fin de l'année et avec le risque d'événement de la Fed
maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait avoir cette montée à
1,1800 après tout
    Les prix du pétrole ont diminué après un gain plus tôt jeudi
après que les États-Unis aient saisi un pétrolier sanctionné au
large des côtes vénézuéliennes, intensifiant les tensions et
soulevant des inquiétudes quant à la perturbation de
l'approvisionnement.
    Les prix du Brent  LCOc1  et du brut américain  CLc1  ont
légèrement baissé, atteignant respectivement 62,15 dollars et
58,44 dollars le baril.

Valeurs associées

EUR/USD SPOT
1,1689 USD Six - Forex 1 -0,05%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 485,44 Pts Six - Forex 1 -0,22%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Nikkei 225
50 104,41 Pts Six - Forex 1 -0,98%
ORACLE
223,440 USD NYSE +0,81%
Or
4 210,35 USD Six - Forex 1 -0,43%
Pétrole Brent
62,06 USD Ice Europ -0,74%
Pétrole WTI
58,39 USD Ice Europ -0,80%
S&P 500 INDEX
6 886,68 Pts CBOE +0,67%
SOFTBANK GROUP
101,500 EUR Tradegate -2,68%
USA BENCHMARK 10A
4,200 Rates +0,33%
USA BENCHMARK 2A
3,612 Rates -0,01%
USD/JPY SPOT
155,9610 Six - Forex 1 -0,04%
