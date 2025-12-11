Oracle fait chuter les actions alors que le message de la Fed pèse sur le dollar

Les actions ont chuté jeudi après que les résultats décevants du géant américain de l'informatique dématérialisée Oracle aient mis en garde contre la rentabilité de l'intelligence artificielle, tandis que les obligations étaient fermes et que le dollar avait perdu du terrain après que la Réserve fédérale ait réduit les taux d'intérêt américains. Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté de plus de 11 % après les heures d'ouverture, entraînant les contrats à terme du S&P 500 ESc1 en baisse de 0,9 % et les contrats à terme du Nasdaq 100 NQc1 en baisse de 1,3 % dans les échanges asiatiques. Les actions liées à l'IA ont été les plus grandes perdantes à Tokyo, alors que les perspectives de bénéfices et de revenus d'Oracle n'ont pas été à la hauteur des prévisions et que les dirigeants ont signalé une augmentation des dépenses - un signe que les dépenses d'infrastructure ne génèrent pas de bénéfices aussi rapidement que les investisseurs l'avaient espéré. Le Nikkei .N225 a chuté de 1% avec une baisse de 7,5% de SoftBank Group 9984.T , un partenaire d'Oracle sur le projet de centre de données américain Stargate, qui a tiré l'indice vers le bas. .T Le Hang Seng .HSI de Hong Kong n'a progressé que de 0,06%, laissant l'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS en baisse de 0,5%. "Le ton positif initial de la réduction de la Fed... est éclipsé par Oracle", a déclaré Khoon Goh, responsable de la recherche asiatique chez ANZ. "L'accent est mis principalement sur les dépenses d'investissement, a-t-il ajouté, ce qui a ravivé les craintes du mois dernier concernant les rendements sur les investissements dans l'intelligence artificielle. Au cours de la nuit, la Fed a abaissé son taux de référence, comme prévu, de 25 points de base pour le porter de 3,5 % à 3,75 %. Mais le président de la Fed, Jerome Powell, a semblé équilibré sur les perspectives lors d'une conférence de presse, apaisant les nerfs du marché au sujet d'un message hawkish. Les indices de Wall Street se sont redressés après la baisse des taux, et le S&P 500 .SPX a progressé d'environ 0,7 %. "Je ne pense pas qu'une hausse des taux soit le scénario de base de qui que ce soit", a déclaré M. Powell. Les contrats à terme sur les taux d'intérêt prévoient donc au moins deux baisses de taux pour l'année prochaine, ce qui a eu pour effet d'affaiblir le dollar et d'aider l'euro à franchir la résistance graphique et à dépasser les 1,17 dollar. Les obligations ont bénéficié d'un coup de pouce supplémentaire lorsque la Fed a annoncé qu'elle commencerait à acheter des bons du Trésor à court terme dès vendredi afin de soutenir la liquidité. Les rendements de référence à 10 ans US10YT=RR ont baissé d'environ 3 points de base à 4,13% et les rendements américains à deux ans US2YT=RR sont en baisse d'environ 4 points de base à 3,52%. Les marchés monétaires ont été volatils ces dernières semaines, ce qui a entraîné une prime sur les taux à court terme en raison de l'épuisement des liquidités. "La Fed n'a pas beaucoup d'appétit pour que ce genre de choses se poursuive, car cela inhibe la transmission de la politique monétaire", a déclaré Jack Chambers, stratège principal des taux chez ANZ. LES DIAPOSITIVES DU DOLLAR Sur les marchés des changes, les devises sensibles au risque, telles que le dollar australien et le dollar néo-zélandais, ont reculé lors de la session asiatique, mais le yen est resté ferme, les yeux rivés sur la réunion de la Banque du Japon de la semaine prochaine, au cours de laquelle une hausse est attendue. Le yen a inversé une chute récente et a augmenté à 155,62 pour un dollar JPY= dans les échanges asiatiques jeudi. L'euro EUR= a atteint un plus haut de deux mois à 1,1707 $, bénéficiant d'un coup de pouce supplémentaire des commentaires de la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde qu'une autre révision à la hausse des projections de croissance européenne était possible. "Le prochain indice important sera la publication de l'emploi non agricole américain de novembre () le 16 décembre et la question de savoir si un chiffre faible peut maintenir intact le prix du marché de deux réductions de taux supplémentaires en 2026", ont déclaré les analystes d'ING dans une note. "De manière saisonnière, le dollar a tendance à s'affaiblir à la fin de l'année et avec le risque d'événement de la Fed maintenant écarté, l'EUR/USD pourrait avoir cette montée à 1,1800 après tout Les prix du pétrole ont diminué après un gain plus tôt jeudi après que les États-Unis aient saisi un pétrolier sanctionné au large des côtes vénézuéliennes, intensifiant les tensions et soulevant des inquiétudes quant à la perturbation de l'approvisionnement. Les prix du Brent LCOc1 et du brut américain CLc1 ont légèrement baissé, atteignant respectivement 62,15 dollars et 58,44 dollars le baril.
Oracle fait chuter les actions alors que le message de la Fed pèse sur le dollar
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 06:09
Valeurs associées
|1,1689 USD
|Six - Forex 1
|-0,05%
|25 485,44 Pts
|Six - Forex 1
|-0,22%
|13 613,22 Pts
|Six - Forex 1
|0,00%
|72,32 Pts
|NYMEX
|+0,35%
|50 104,41 Pts
|Six - Forex 1
|-0,98%
|223,440 USD
|NYSE
|+0,81%
|4 210,35 USD
|Six - Forex 1
|-0,43%
|62,06 USD
|Ice Europ
|-0,74%
|58,39 USD
|Ice Europ
|-0,80%
|6 886,68 Pts
|CBOE
|+0,67%
|101,500 EUR
|Tradegate
|-2,68%
|4,200
|Rates
|+0,33%
|3,612
|Rates
|-0,01%
|155,9610
|Six - Forex 1
|-0,04%
