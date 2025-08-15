Oracle étend son partenariat avec Google Cloud pour intégrer Gemini 2.5
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 16:45
Les clients peuvent ainsi développer des agents d'IA pour des usages tels que la compréhension multimodale, le développement logiciel, l'automatisation de flux de travail ou la recherche d'informations.
L'intégration avec Vertex AI permettra l'accès à toute la gamme Gemini, y compris des modèles pour la génération vidéo, image, audio, musique et des modèles spécialisés comme MedLM.
À terme, ces modèles seront aussi disponibles dans Oracle Fusion Cloud Applications pour optimiser les fonctions finance, RH, supply chain, ventes, service et marketing.
Les clients peuvent utiliser leurs crédits universels Oracle pour accéder aux modèles Gemini. Oracle met en avant la sécurité, l'évolutivité et la proximité avec les données d'entreprise pour accélérer l'adoption d'IA générative et d'agents d'IA.
Valeurs associées
|245,881 USD
|NYSE
|+0,45%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé vendredi, l'indice Dow Jones touchant un record à la hausse, soutenu par les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre et par les gains enregistrés par UnitedHealth. ... Lire la suite
-
Le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, montrent vendredi les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan. Son indice de confiance a baissé à 58,6 après 61,7 en juillet. Les économistes et analystes ... Lire la suite
-
Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent vendredi en Alaska pour un sommet historique aux enjeux cruciaux pour l'Ukraine et la stabilité de l'Europe, après trois ans d'une guerre meurtrière. Le président américain a décollé pour Anchorage, aux confins des ... Lire la suite
-
Scénario catastrophe dans le nord du Pakistan: de soudaines pluies de mousson ont tué près de 200 personnes en 24 heures et un hélicoptère venu à la rescousse s'est écrasé vendredi, faisant cinq morts supplémentaires. Le pays, le cinquième le plus peuplé au monde, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer