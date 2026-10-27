Oracle étend son accord d'approvisionnement en puces avec Nvidia et ajoute les offres de Google et Cerebras à son catalogue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Oracle ORCL.N a annoncé mardi qu’il étendait ses accords avec Nvidia NVDA.O concernant les puces d’IA pour le cloud, tout en diversifiant son offre pour y inclure des produits proposés par des concurrents de Nvidia, tels que Google, filiale d’Alphabet ( GOOGL.O ), et Cerebras Systems CBRS.O .

Oracle et Nvidia ont indiqué que l’entreprise de cloud computing allait se développer à une « échelle de plusieurs gigawatts » grâce à la toute dernière génération de serveurs d’IA « Vera Rubin » de Nvidia. Les deux sociétés n’ont pas divulgué la valeur de l’accord, bien que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, ait précédemment déclaré que les systèmes Vera Rubin pouvaient générer jusqu’à 40 milliards de dollars de chiffre d’affaires par gigawatt pour le fabricant de puces.

Oracle diversifie également son offre, en précisant que même les systèmes basés sur Nvidia ne feront pas appel à certaines puces réseau de Nvidia, au profit des puces réseau « Acceleron » développées en interne par Oracle. Oracle a annoncé mardi qu’il commencerait à proposer pour la première fois les puces TPU de Google.

« Les différentes charges de travail d’IA ont des besoins de calcul différents », a déclaré Mahesh Thiagarajan, président d’Oracle Cloud Infrastructure, dans un communiqué. « Ce choix offre aux clients la flexibilité nécessaire pour choisir l’infrastructure la mieux adaptée aux performances, au débit et à la rentabilité de chaque charge de travail d’IA. »

Outre les puces de Google, Oracle prévoit de proposer des puces de SambaNova Systems (soutenue par Intel INTC.O ) et de Cerebras Systems, qui fabriquent toutes deux des puces destinées à ce que l’on appelle l’inférence, c’est-à-dire le moment où les systèmes d’IA répondent aux requêtes des utilisateurs humains. Alors que Nvidia domine le marché de l’entraînement des systèmes d’IA, le marché de l’inférence est plus concurrentiel et diversifié.

« Il s’agit d’une expansion massive de notre base de clients de premier plan », a déclaré Andrew Feldman, directeur général de Cerebras, à propos de l’accord avec Oracle lors d’un entretien avec Reuters. « Nos solutions sont déployées à grande échelle dans les centres de données d’autres acteurs. »

Oracle, qui prévoit d’organiser une journée des investisseurs cette semaine, n’a pas précisé comment elle comptait financer ces achats de puces. Lors d’une conférence téléphonique sur ses résultats le mois dernier, Oracle a indiqué que ses clients prenaient de plus en plus en charge le coût des puces et a maintenu son objectif de dépenses d’investissement d’environ 90 à 95 milliards de dollars pour l’exercice 2027.