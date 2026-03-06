Oracle et OpenAI abandonnent leur projet d'expansion d'un centre de données au Texas, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle et OpenAI ont abandonné leur projet d'expansion d'un centre de données d'intelligence artificielle au Texas après des négociations qui ont traîné en longueur à cause du financement et de l'évolution des besoins d'OpenAI, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières de l'affaire .

Le plan fait partie du projet Stargate, une coentreprise entre SoftBank Group 9984.T , OpenAI et Oracle ORCL.N . Le projet a été annoncé en janvier par le président américain Donald Trump, qui a déclaré que les entreprises investiraient jusqu'à 500 milliards de dollars pour financer l'infrastructure de l'IA.

Les entreprises technologiques ont investi des milliards de dollars dans des centres de données pour alimenter des services d'IA générative tels que ChatGPT et Copilot, qui nécessitent d'énormes quantités de puissance de calcul.

Bien que la construction du site soit en cours et que certaines parties soient opérationnelles, Oracle et OpenAI ont décidé de ne pas aller de l'avant avec les plans provisoires de location d'une grande extension, selon le rapport.

L'échec des négociations a permis à Meta Platforms META.O d'intervenir et d'envisager la location du site d'expansion prévu à Abilene, au Texas, auprès du développeur Crusoe,selon le rapport. Nvidia NVDA.O a contribué à faciliter les discussions.

Oracle et OpenAI utilisent les semi-conducteurs d'IA de Nvidia sur le site de Stargate, et le concepteur de puces est intervenu pour s'assurer que ses produits, plutôt que ceux de son concurrent Advanced Micro Devices AMD.O , seraient utilisés pour alimenter le centre de données élargi, a rapportéBloombergNews.

OpenAI et Oracle ont annoncé des plans pour développer 4,5 gigawatts supplémentaires de capacité de centre de données en juillet et cet accord reste sur la bonne voie, selon le rapport.

Contacté par Reuters, Meta n'a pas souhaité faire de commentaire. Oracle, OpenAI et Nvidia n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

En septembre, OpenAI, Oracle et SoftBank ont dévoilé des plans pour cinq nouveaux centres de données d'IA aux États-Unis pour Stargate. Il s'agit de trois sites avec Oracle, de deux sites affiliés à SoftBank et d'une extension du site d'Oracle à Abilene.