Oracle et Google Cloud étendent leur partenariat
information fournie par AOF 15/08/2025 à 14:22

(AOF) - Oracle et Google Cloud ont étendu leur partenariat pour offrir aux clients l’accès aux modèles d’IA les plus avancés de Google, en commençant par Gemini 2.5, via le service d’IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients d’Oracle peuvent désormais utiliser les derniers modèles Gemini pour créer des agents d’IA pour un large éventail de cas d’utilisation : compréhension multimodale, codage avancé, tâches de développement logiciel, productivité et automatisation du flux de travail, recherche et récupération des connaissances.

