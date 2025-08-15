Oracle et Google Cloud étendent leur partenariat

(AOF) - Oracle et Google Cloud ont étendu leur partenariat pour offrir aux clients l’accès aux modèles d’IA les plus avancés de Google, en commençant par Gemini 2.5, via le service d’IA générative Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Les clients d’Oracle peuvent désormais utiliser les derniers modèles Gemini pour créer des agents d’IA pour un large éventail de cas d’utilisation : compréhension multimodale, codage avancé, tâches de développement logiciel, productivité et automatisation du flux de travail, recherche et récupération des connaissances.
Valeurs associées
|202,9400 USD
|NASDAQ
|0,00%
|244,780 USD
|NYSE
|0,00%
