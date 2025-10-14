Oracle et AMD approfondissent leur collaboration dans l'intelligence artificielle

(AOF) - Oracle et AMD ont annoncé une expansion " majeure " de leur collaboration afin d'aider leurs clients à développer considérablement leurs capacités et leurs initiatives en matière d'IA. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sera le partenaire de lancement du premier supercluster IA accessible au public et équipé de GPU AMD Instinct MI450 Series, l'accélérateur pour l'IA de nouvelle génération du concurrent de Nvidia. Le déploiement initial de 50 000 GPU débutera au troisième trimestre 2026 et se poursuivra en 2027 et au-delà.
Valeurs associées
|238,6000 USD
|NASDAQ
|+9,40%
|303,510 USD
|NYSE
|+1,48%
A lire aussi
-
(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, ... Lire la suite
-
FDJ United , nouveau nom de la Française des Jeux, a prévenu mercredi s'attendre à un "léger recul" de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison d'augmentations de fiscalité, selon un communiqué. Pour l'ensemble de l'année 2025, le groupe prévoit ... Lire la suite
-
La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet a appelé jeudi à la "mobilisation" contre le projet de budget pour 2026, indiquant que celle-ci commencerait "dès le 6 novembre prochain" avec une journée d'action des retraités. "Ce budget est très dangereux. Il faut ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer