 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 059,06
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oracle et AMD approfondissent leur collaboration dans l'intelligence artificielle
information fournie par AOF 14/10/2025 à 15:24

(AOF) - Oracle et AMD ont annoncé une expansion " majeure " de leur collaboration afin d'aider leurs clients à développer considérablement leurs capacités et leurs initiatives en matière d'IA. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) sera le partenaire de lancement du premier supercluster IA accessible au public et équipé de GPU AMD Instinct MI450 Series, l'accélérateur pour l'IA de nouvelle génération du concurrent de Nvidia. Le déploiement initial de 50 000 GPU débutera au troisième trimestre 2026 et se poursuivra en 2027 et au-delà.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
238,6000 USD NASDAQ +9,40%
ORACLE
303,510 USD NYSE +1,48%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank