Oracle est le nouveau Nvidia, pour le meilleur et pour le pire - DJ Plus
information fournie par Agefi Dow Jones 11/09/2025 à 11:17

Par Dan Gallagher et Asa Fitch

Il faut reconnaître à Oracle le mérite de mettre des chiffres clairs sur une activité floue. Toutefois, être à la hauteur de ces chiffres ne sera pas une mince affaire.

Le géant des logiciels a surpris les investisseurs mardi soir avec la publication de ses résultats du premier trimestre de son exercice financier. Ce rapport a montré que les obligations de performance restantes - le chiffre d'affaires contractuel non encore comptabilisé - ont plus que triplé par rapport à il y a trois mois pour atteindre 455 milliards de dollars. Tout aussi surprenante a été l'affirmation d'Oracle selon laquelle l'entreprise a encore plus de contrats de plusieurs milliards de dollars en préparation qui porteront bientôt ce chiffre au-delà de 500 milliards de dollars.

La forte hausse du chiffre d'affaires contractuel est alimentée par la demande de calcul pour l'intelligence artificielle de la part d'acteurs majeurs de l'IA comme OpenAI. Et cela a conduit Oracle à faire des projections plutôt audacieuses pour les prochaines années. Oracle s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires de son infrastructure cloud atteigne 114 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2029, contre un peu plus de 10 milliards de dollars pour l'exercice financier qui s'est terminé en mai.

Cette projection suggère fortement que l'entreprise de 48 ans, qui est déjà l'un des plus grands fournisseurs de logiciels au monde, pourrait plus que doubler son chiffre d'affaires total au cours des trois prochaines années. Cela n'est pas sans rappeler le titan des puces d'IA, Nvidia , qui s'est rapidement transformé d'un fournisseur de niche de puces pour jeux vidéo en la seule entreprise au monde valant plus de 4.000 milliards de dollars. L'action d'Oracle - déjà en hausse de 45% cette année - a bondi de 40% supplémentaires mercredi matin, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à environ 950 milliards de dollars. L'action n'avait pas connu une telle progression sur une seule journée depuis les années 1990, selon les données de FactSet.

Dans un boom technologique aussi rapide que celui de l'IA, prédire l'avenir à long terme pourrait être une folle entreprise. Même Nvidia évite les prévisions de ventes ou de bénéfices au-delà d'un seul trimestre, compte tenu de l'incertitude que cela implique. Les plus grands concurrents d'Oracle dans les services de cloud et d'IA - Microsoft , Google et Amazon - ne détaillent même pas spécifiquement le chiffre d'affaires lié à l'IA dans leurs états financiers.

Mais Oracle est toujours dirigé par son président Larry Ellison, qui est depuis des décennies l'un des personnages les plus audacieux de la Silicon Valley, bien qu'il dirige une entreprise, avec la directrice générale Safra Catz, qui gère certaines des fonctions les plus ennuyeuses de l'informatique. Oracle est depuis longtemps un leader dans le domaine des bases de données, vendant des logiciels qui aident les entreprises à mettre de l'ordre dans leurs données, à y accéder et à les stocker. Ces perspectives optimistes témoignent de l'enthousiasme de Larry Ellison, mais elles en disent aussi long sur la confiance - justifiée ou non - que les plus grands noms de l'IA ont dans la pérennité de ce boom.

Les prévisions d'Oracle sont étayées par des contrats avec des entreprises comme OpenAI pour l'exploitation d'équipements informatiques qui déploient son populaire agent conversationnel. Mais c'est une chose d'avoir des contrats en place, et une autre de croire que l'on pourra les honorer des années plus tard.

Dans le cas d'Oracle, la conversion des "obligations de performance restantes" en chiffre d'affaires dépendra de la capacité de l'entreprise à développer son réseau pour honorer ces contrats. Cela nécessitera de l'énergie, des permis et des équipements comme les puces GPU de Nvidia, qui sont très demandées et constamment en pénurie.

Néanmoins, le chiffre d'affaires d'Oracle est sans doute plus certain, car sa croissance est largement liée à l'inférence, c'est-à-dire le processus consistant à interroger les modèles d'IA et à en obtenir des réponses. Cette activité devrait s'intensifier à mesure que l'IA se concentrera moins sur l'entraînement de meilleurs modèles que sur leur déploiement auprès de plusieurs millions de nouveaux utilisateurs.

Oracle a de nombreux concurrents, et des entreprises comme Amazon, Google et Microsoft dépensent bien plus que le montant record de 35 milliards de dollars d'investissements qu'Oracle prévoit de consacrer à cet exercice financier. Mais les analystes estiment qu'Oracle possède également de solides atouts. Dans un rapport publié mercredi, Patrick Colville de Scotiabank a noté "l'expertise technique de premier ordre d'Oracle, son accès aux capitaux, le soutien important de Nvidia et son indépendance, de sorte que l'entreprise est bien placée pour capitaliser sur l'explosion de la demande pour l'entraînement et l'inférence de l'IA".

Aussi bien positionnée soit-elle, Oracle s'est fixé des objectifs ambitieux à atteindre. Son action se négocie actuellement à environ 48 fois les bénéfices prévisionnels, et ses propres projections suggèrent que l'informatique liée à l'IA représentera la grande majorité de son chiffre d'affaires total dans les années à venir, ce qui signifie que son avenir est encore plus étroitement lié à la pérennité de l'IA que celui de ses concurrents. Microsoft aura toujours de nombreux logiciels de tableurs à vendre si la demande en IA venait à chuter.

Cet article est republié dans le cadre de notre reproduction quotidienne des articles parus sur le site WSJ.com qui sont également publiés aux Etats-Unis dans la version papier du Wall Street Journal.

Cet article a été traduit automatiquement de l'anglais vers le français par une technologie d'intelligence artificielle. La version anglaise doit être considérée comme la version officielle de cet article. Veuillez envoyer un courriel à service@dowjones.com si vous avez des commentaires sur cette traduction.

Cette analyse a été élaborée par Agefi Dow Jones et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 11:17:00.

