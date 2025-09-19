Oracle envisage un accord de 20 milliards de dollars avec Meta pour l'informatique en nuage basée sur l'IA, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources d'information aux paragraphes 1 et 2, ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 4 et 6) par Echo Wang

Oracle ORCL.N est en pourparlers avec Meta META.O pour un accord pluriannuel de cloud computing d'une valeur d'environ 20 milliards de dollars, soulignant la volonté du géant des médias sociaux de s'assurer un accès plus rapide à la puissance de calcul, a déclaré vendredi à Reuters une personne au fait du dossier.

Oracle fournira à Meta des capacités de calcul pour l'entraînement et le déploiement de modèles d'IA, en plus des fournisseurs existants de Meta en matière d'informatique en nuage, a déclaré la personne.

Meta et Oracle n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Oracle propose des technologies cloud intégrées ainsi que des modèles de déploiement flexibles, ce qui lui permet de répondre à un large éventail de demandes de la part de ses clients.

Cet accord potentiel intervient une semaine à peine après la publication d'un article du Wall Street Journal selon lequel OpenAI a signé un contrat d'achat de 300 milliards de dollars de puissance informatique sur une période d'environ cinq ans auprès d'Oracle, ce qui constitue l'un des plus gros contrats jamais signés dans le domaine de l'informatique dématérialisée.

La société a conclu des accords avec Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour permettre à leurs clients d'utiliser Oracle Cloud Infrastructure parallèlement aux services natifs. Les revenus tirés de ces partenariats ont été multipliés par plus de seize au cours du premier trimestre.

Oracle a dévoilé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars la semaine dernière, dans le cadre d'une évolution de l'industrie, menée par des entreprises telles que OpenAI et xAI, pour dépenser agressivement afin d'obtenir la capacité de calcul massive nécessaire pour rester en tête dans la course à l'IA.

Le fabricant de logiciels d'entreprise a déclaré qu'il s'attendait à signer plusieurs autres contrats de plusieurs milliards de dollars au cours des prochains mois, et que le chiffre d'affaires comptabilisé pour son activité OCI dépasserait un demi-trillion de dollars.