Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Oracle: entouré après des trimestriels solides information fournie par Cercle Finance • 13/06/2023 à 15:45

(CercleFinance.com) - Oracle grimpe de 5% à Wall Street, au lendemain de la publication par l'éditeur de logiciels d'entreprise de ses résultats de quatrième trimestre 2022-23, publication solide avec des attentes battues à la fois en termes de revenus et de bénéfices, selon Jefferies.



Le groupe a engrangé un BPA ajusté en hausse de 8% à 1,67 dollar (+10% à taux de changes constants), dépassant ainsi une fourchette-cible de 1,56-1,60 dollar, malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait de près de trois points à 44%.



A plus de 13,8 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 17% (+18% à taux de changes constants), soutenu par des revenus cloud (infrastructures et applications) en croissance de plus de moitié (+54%) pour atteindre 4,4 milliards.



'Les prévisions pour le trimestre en cours confirment notre thèse d'un Oracle connaissant une croissance organique dans le haut de la plage à un chiffre', indique Jefferies, qui reste à 'achat' sur le titre avec un objectif de cours rehaussé de 125 à 135 dollars.