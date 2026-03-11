 Aller au contenu principal
Oracle entouré après des résultats solides et des perspectives prometteuses
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:53

Oracle se distingue ce mercredi à Wall Street, bondissant de plus de 11% en début de séance (ce qui ramène son recul depuis le début de l'année à seulement -14%) : le géant des logiciels d'entreprise ayant rassuré les investisseurs mardi soir avec la publication de résultats de 3e trimestre comptable supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses services de cloud computing liés à l'intelligence artificielle, ainsi que par des perspectives souriantes.

Des chiffres meilleurs que prévu, portés par la demande de cloud

Au titre du trimestre écoulé, le groupe a dévoilé un BPA en progression de 24% à 1,27 USD en données publiées (GAAP) et en croissance de 21% à 1,79 USD en données ajustées (non GAAP), un niveau dépassant ainsi d'environ 5% l'estimation moyenne des analystes.

Le chiffre d'affaires du géant des logiciels a grimpé de 22% à 17,2 MdsUSD ( 18% à taux de change constants), dépassant l'estimation moyenne des analystes fixée à 16,9 MdsUSD, tiré en particulier par une croissance de 44% de ses revenus liés au "cloud" à 8,9 MdsUSD.

"La demande de cloud pour la formation et l'inférence en IA continue de croître plus rapidement que l'offre. De plus, certains des plus grands consommateurs de capacité cloud IA ont récemment considérablement renforcé leur position financière", expliquait Oracle.

"Ces dynamiques de marché permettront à Oracle de répondre confortablement et probablement de dépasser nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 et au-delà", poursuivait le géant informatique.

Pour les trois derniers mois de l'exercice en cours, Oracle indique tabler, à taux de change constants, sur une croissance entre 15 et 17% de son BPA ajusté (entre 1,92 et 1,96 USD), et de 18 à 20% de ses revenus (dont 44 à 48% pour le cloud).

Des perspectives saluées par les analystes

Signal encourageant pour l'avenir, les obligations de performance restantes (RPO) au 3e trimestre ont atteint 553 MdsUSD, en hausse de 33 MdsUSD selon Bank of America, "grâce à une diversité d'opérations dans le segment entreprise".

"Oracle a maintenu ses perspectives d'investissement pour l'exercice 2026 à 50 MdsUSD, alors qu'il accepte davantage d'accords de matériels légers en actifs", souligne par ailleurs la banque américaine.

"Oracle a offert un trimestre solide, avec des dépassements d'attentes sur tous les plans et apportant la preuve la plus claire à ce jour que sa stratégie d'infrastructure IA se traduira par un carnet de commandes et des revenus durables", réagit pour sa part Jefferies.

Selon le broker, qui reste à "achat" sur le titre avec un objectif de cours de 320 USD, "le rapport risque/rendement sur le titre reste orienté à la hausse, Oracle proposant désormais une croissance combinée de ses revenus et de son BPA de plus de 20%".

