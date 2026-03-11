Oracle entouré après des résultats solides et des perspectives prometteuses
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 15:53
Des chiffres meilleurs que prévu, portés par la demande de cloud
Au titre du trimestre écoulé, le groupe a dévoilé un BPA en progression de 24% à 1,27 USD en données publiées (GAAP) et en croissance de 21% à 1,79 USD en données ajustées (non GAAP), un niveau dépassant ainsi d'environ 5% l'estimation moyenne des analystes.
Le chiffre d'affaires du géant des logiciels a grimpé de 22% à 17,2 MdsUSD ( 18% à taux de change constants), dépassant l'estimation moyenne des analystes fixée à 16,9 MdsUSD, tiré en particulier par une croissance de 44% de ses revenus liés au "cloud" à 8,9 MdsUSD.
"La demande de cloud pour la formation et l'inférence en IA continue de croître plus rapidement que l'offre. De plus, certains des plus grands consommateurs de capacité cloud IA ont récemment considérablement renforcé leur position financière", expliquait Oracle.
"Ces dynamiques de marché permettront à Oracle de répondre confortablement et probablement de dépasser nos prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 et au-delà", poursuivait le géant informatique.
Pour les trois derniers mois de l'exercice en cours, Oracle indique tabler, à taux de change constants, sur une croissance entre 15 et 17% de son BPA ajusté (entre 1,92 et 1,96 USD), et de 18 à 20% de ses revenus (dont 44 à 48% pour le cloud).
Des perspectives saluées par les analystes
Signal encourageant pour l'avenir, les obligations de performance restantes (RPO) au 3e trimestre ont atteint 553 MdsUSD, en hausse de 33 MdsUSD selon Bank of America, "grâce à une diversité d'opérations dans le segment entreprise".
"Oracle a maintenu ses perspectives d'investissement pour l'exercice 2026 à 50 MdsUSD, alors qu'il accepte davantage d'accords de matériels légers en actifs", souligne par ailleurs la banque américaine.
"Oracle a offert un trimestre solide, avec des dépassements d'attentes sur tous les plans et apportant la preuve la plus claire à ce jour que sa stratégie d'infrastructure IA se traduira par un carnet de commandes et des revenus durables", réagit pour sa part Jefferies.
Selon le broker, qui reste à "achat" sur le titre avec un objectif de cours de 320 USD, "le rapport risque/rendement sur le titre reste orienté à la hausse, Oracle proposant désormais une croissance combinée de ses revenus et de son BPA de plus de 20%".
Valeurs associées
|164,155 USD
|NYSE
|+9,70%
A lire aussi
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mercredi vers 15H30 GMT, au 12e jour de la guerre au Moyen-Orient: - Carburants en France: Lecornu défend les consommateurs, des distributeurs promettent des baisses de prix Face à l'envolée en France des prix ... Lire la suite
-
Face à l'envolée des prix à la pompe liée à la guerre au Moyen-Orient, Sébastien Lecornu a demandé mercredi des propositions pour protéger les consommateurs, tandis que certains distributeurs anticipent de fortes baisses dès cette semaine. "Bonne nouvelle, les ... Lire la suite
-
Les marchés financiers restent apathiques face à l'annonce d'un déblocage record des stocks stratégiques de pétrole pour tenter d'enrayer une flambée des prix du baril due à la guerre au Moyen Orient. Les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ... Lire la suite
-
Le groupe accélère le développement de processeurs conçus en interne afin d'optimiser ses centres de données et soutenir l'essor de l'IA générative. Meta a présenté quatre nouvelles puces d'intelligence artificielle développées en interne dans le cadre de sa famille ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer