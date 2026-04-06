Oracle engage Maxson, de Schneider Electric, comme directrice financière, dans un contexte d'explosion des dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Maxson dit qu'elle vise la discipline en matière d'investissement

* Oracle fait face aux inquiétudes des investisseurs concernant l'augmentation des dépenses

* Les actions d'Oracle ont chuté d'environ 25 % cette année

(Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8) par Jaspreet Singh

Oracle ORCL.N a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directrice financière, faisant appel à une dirigeante ayant une grande expérience des infrastructures et de l'énergie, alors qu'il augmente ses investissements pour répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services en nuage.

Cette nomination, qui rétablit un poste crucial après que Safra Catz soit devenue codirectrice générale et directrice financière en 2014, intervient alors que les investisseurs suivent de près les dépenses massives en infrastructures d'IA des grandes entreprises technologiques.

Maxson, 48 ans, arrive du conglomérat industriel français Schneider Electric SCHN.PA où elle occupait le poste de directrice financière du groupe. Sa nomination prend effet immédiatement, a indiqué Oracle.

Les investisseurs ont examiné de près la mise en place de l'infrastructure d'IA d'Oracle alors que sa dette augmente. L'entreprise a prévu 50 milliards de dollars de dépenses en capital pour son exercice fiscal se terminant en mai, soit plus du double par rapport à l'exercice précédent.

Le flux de trésorerie disponible d'Oracle est passé à un déficit de 394 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 25,3 milliards de dollars pour les exercices 2022 à 2024.

La société d'informatique dématérialisée a déclaré en février qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année par une combinaison de dettes et de ventes d'actions. Ses actions ont chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année et étaient en baisse d'environ 1 % lundi.

Mme Maxson, qui rendra compte au codirecteur général d'Oracle, Clay Magouyrk, a déclaré qu'elle visait à assurer la poursuite d'un investissement discipliné pour créer une valeur durable à la fois pour les clients et les actionnaires.

"Avec les investissements dans l'IA qui font actuellement l'objet d'un examen minutieux, le fait d'avoir un titre traditionnel de directeur financier permet à Oracle d'être plus en phase avec les structures de ses pairs dans le secteur", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez Emarketer.

Dans le même temps, Oracle licencie également des employés , rejoignant ainsi les entreprises qui ont supprimé des emplois, certaines d'entre elles réorientant leurs investissements vers leurs efforts en matière d'IA.

RÔLE DANS LA TRANSFORMATION DE SCHNEIDER

Depuis son arrivée en 2017, Schneider s'est transformé d'un fournisseur d'équipements électriques en un partenaire de technologie énergétique numérique pour les segments clés grâce aux logiciels, aux données et à l'IA, a déclaré Oracle.

Schneider a fait référence aux commentaires sur le changement de directeur financier faits en février dans ses résultats et a refusé tout autre commentaire.

Oracle a refusé de partager des détails supplémentaires sur la nomination.

Plus tôt dans sa carrière, Maxson a passé 12 ans dans la société d'électricité AES Corp AES.N , où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions et acquisitions.

Doug Kehring, qui a dirigé les opérations financières après qu'Oracle a nommé des co-PDG et que Catz a été nommée vice-présidente exécutive du conseil en septembre, se concentrera désormais sur les opérations de mise sur le marché de la société.

Maxson recevra un salaire de base annuel de 950 000 dollars et sera éligible à un bonus basé sur la performance avec un objectif de 2,5 millions de dollars, a déclaré Oracle dans un document réglementaire.