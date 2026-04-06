Oracle engage Maxson, de Schneider Electric, comme directeur financier, dans un contexte d'explosion des dépenses en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Maxson vise la discipline en matière d'investissement

* Oracle fait face aux inquiétudes des investisseurs concernant l'augmentation des dépenses

* Les actions d'Oracle ont chuté d'environ 25 % cette année

(Ajoute le refus d'Oracle de commenter au paragraphe 4, le contexte aux paragraphes 6, 13, le commentaire de l'analyste au paragraphe 8, le graphique) par Jaspreet Singh

Oracle ORCL.N a nommé lundi Hilary Maxson au poste de directeur financier, faisant appel à un dirigeant ayant une grande expérience dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie, alors qu'il augmente ses investissements pour répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services cloud.

Cette nomination, qui rétablit un poste crucial après que Safra Catz soit devenue codirectrice générale et directrice financière en 2014, intervient alors que les investisseurs suivent de près les dépenses massives en infrastructures d'IA des grandes entreprises technologiques.

Maxson, 48 ans, arrive du conglomérat industriel français Schneider Electric SCHN.PA où elle occupait le poste de directrice financière du groupe. Sa nomination prend effet immédiatement, a indiqué Oracle.

Les investisseurs ont examiné de près la mise en place de l'infrastructure d'IA d'Oracle alors que sa dette augmente. L'entreprise a prévu 50 milliards de dollars de dépenses en capital pour son exercice fiscal se terminant en mai, soit plus du double par rapport à l'exercice précédent.

Le flux de trésorerie disponible d'Oracle est passé à un déficit de 394 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 25,3 milliards de dollars pour les exercices 2022 à 2024.

La société d'informatique dématérialisée a déclaré en février qu'elle prévoyait de lever jusqu'à 50 milliards de dollars cette année par une combinaison de dettes et de ventes d'actions. Ses actions ont chuté d'environ 25 % depuis le début de l'année et étaient en baisse d'environ 1 % lundi.

Maxson, qui rendra compte au co-PDG d'Oracle Clay Magouyrk, a déclaré qu'elle visait à assurer la poursuite d'un investissement discipliné pour créer une valeur durable à la fois pour les clients et les actionnaires.

"Oracle a changé depuis 2014 et change encore maintenant pour devenir un fournisseur de centres de données à forte intensité de capital, ce qui a amené l'entreprise à repenser à la fois son rôle de directeur général et le poste de directeur financier", a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson & Co.

Entre-temps, Oracle licencie également des employés , rejoignant ainsi les entreprises qui ont supprimé des emplois alors que certaines réorientent leurs investissements vers leurs efforts en matière d'intelligence artificielle.

RÔLE DANS LA TRANSFORMATION DE SCHNEIDER

Depuis son arrivée en 2017, Schneider s'est transformé d'un fournisseur d'équipements électriques en un partenaire de technologie énergétique numérique pour les segments clés grâce aux logiciels, aux données et à l'IA, a déclaré Oracle.

Schneider a fait référence aux commentaires sur le changement de directeur financier faits en février dans ses résultats et a refusé tout autre commentaire.

Oracle a refusé de partager des détails supplémentaires sur la nomination.

Plus tôt dans sa carrière, Maxson a passé 12 ans à la société d'énergie AES Corp AES.N , où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions et acquisitions.

Doug Kehring, qui a dirigé les opérations financières après qu'Oracle a été nommé co-PDG et que Catz a été nommé vice-président exécutif du conseil d'administration en septembre, se concentrera désormais sur les opérations de mise sur le marché de la société.

Maxson recevra un salaire de base annuel de 950 000 dollars et sera éligible à un bonus basé sur la performance avec un objectif de 2,5 millions de dollars, a déclaré Oracle dans un document réglementaire.