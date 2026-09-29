Oracle en hausse ; selon un rapport, OpenAI approcherait les 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 septembre - ** Les actions de la société de cloud Oracle ORCL.N progressent de 6,6 % à 141,31 dollars

** Le chiffre d'affaires annuel récurrent d'OpenAI avoisine les 70 milliards de dollars , les ventes aux entreprises ayant plus que doublé en juillet, selon Axios

** OpenAI n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** ORCL est le principal fournisseur d’infrastructure informatique d’OpenAI

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action ORCL a reculé d’environ 32 %