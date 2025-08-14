Oracle en hausse après l'annonce de l'accord sur l'IA avec Google

14 août - ** L'action Oracle ORCL.N a progressé de 1,3 % et s'est négociée à un niveau record jeudi, après que la société a annoncé un accord pour offrir les modèles d'IA Gemini d'Alphabet

GOOGL.O via les services et applications cloud d'Oracle

** Le partenariat permet aux clients d'Oracle d'utiliser l'IA de Google pour la génération de textes, de vidéos, d'images et de sons, payée avec les crédits cloud d'Oracle

** L'opération élargit les options d'IA d'Oracle pour les clients, tandis que Google vise à accroître sa portée cloud par rapport à des rivaux comme Microsoft MSFT.O

** Les actions se situent ~4% en dessous du record de clôture du 6 août. L'action est en hausse d'environ 48% depuis le début de l'année, surperformant le S&P 500 .SPX qui est en hausse de 10%

** ORCL s'est récemment négocié à 34x les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 19