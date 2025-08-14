 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 877,50
+0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oracle en hausse après l'annonce de l'accord sur l'IA avec Google
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 17:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** L'action Oracle ORCL.N a progressé de 1,3 % et s'est négociée à un niveau record jeudi, après que la société a annoncé un accord pour offrir les modèles d'IA Gemini d'Alphabet

GOOGL.O via les services et applications cloud d'Oracle

** Le partenariat permet aux clients d'Oracle d'utiliser l'IA de Google pour la génération de textes, de vidéos, d'images et de sons, payée avec les crédits cloud d'Oracle

** L'opération élargit les options d'IA d'Oracle pour les clients, tandis que Google vise à accroître sa portée cloud par rapport à des rivaux comme Microsoft MSFT.O

** Les actions se situent ~4% en dessous du record de clôture du 6 août. L'action est en hausse d'environ 48% depuis le début de l'année, surperformant le S&P 500 .SPX qui est en hausse de 10%

** ORCL s'est récemment négocié à 34x les bénéfices attendus, bien au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 19

Valeurs associées

ALPHABET-A
203,4900 USD NASDAQ +0,76%
MICROSOFT
522,0550 USD NASDAQ +0,28%
ORACLE
244,990 USD NYSE +0,32%
S&P 500 INDEX
6 449,81 Pts CBOE -0,26%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank