Oracle en baisse, l'objectif de chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée suscitant le scepticisme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 octobre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N ont baissé de 4,35 % à 299,4 $ dans les échanges avant bourse
** La société a prévu que ses revenus d'infrastructure cloud atteindraient 166 milliards de dollars d'ici à l'exercice 2030
** Lors de sa journée des analystes financiers, Oracle a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le chiffre d'affaires total atteigne 225 milliards de dollars et que le bénéfice ajusté atteigne 21 dollars par action d'ici à l'exercice 2030
** Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré que si les objectifs à long terme d'Oracle sont ambitieux, ils pourraient être difficiles à atteindre
** La société de courtage a également fait part de ses inquiétudes concernant les dépenses élevées et la pression sur le flux de trésorerie disponible
** Depuis le début de l'année, Oracle a progressé d'environ 88 %
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer