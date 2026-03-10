Oracle devrait annoncer un chiffre d'affaires en hausse ; la construction de centres de données est au centre des préoccupations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions d'Oracle ORCL.N ont légèrement augmenté mardi, les investisseurs se concentrant sur les dépenses importantes de la société de logiciels d'entreprise dans les centres de données d'intelligence artificielle lorsqu'elle publiera ses résultats trimestriels après la cloche ** Vendredi, Bloomberg a rapporté, en citant des personnes familières avec le sujet, qu'Oracle et OpenAI ont abandonné les plans d'expansion d'un centre de données d'IA phare au Texas après que les négociations aient traîné sur le financement et les besoins changeants d'OpenAI

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 16,91 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 14,13 milliards de dollars au trimestre comparable de l'année précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 1,70 dollar, contre 1,47 dollar l'année dernière, selon LSEG

** Baird a réduit mardi son objectif de prix sur le titre à 200 $ contre 300 $

** La médiane des prévisions à 12 mois sur ORCL était de 250 $; l'action s'échangeait dernièrement à 151,83 $

** Les actions des sociétés de logiciels, y compris Oracle, ont été vendues récemment, les investisseurs s'inquiétant de la façon dont l'intelligence artificielle pourrait perturber certains secteurs d'activité

** Les analystes de Jefferies, qui ont une note d'achat sur l'action, ont écrit dans une note récente qu'ils voient un potentiel de hausse "alimenté par une histoire de croissance de réaccélération rare, une activité logicielle de base très rentable, et un risque d'érosion de l'IA plus faible à long terme" ** Selon un autre rapport publié la semaine dernière, ORCL prévoit des milliers de suppressions d'emplois

** ORCL a chuté de 22,1 % depuis le début de l'année, sous-performant la baisse de 0,3 % du S&P 500 .SPX