Oracle chute à la suite d'un rapport faisant état de marges bénéficiaires brutes très réduites dans le domaine du cloud

7 octobre - ** Les actions de la société de cloud IA Oracle ORCL.N ont chuté de 5,7 % à 275 $

** Les documents internes montrent que les marges bénéficiaires brutes de l'activité cloud d'Oracle, en forte croissance, ont été très faibles au cours de l'année écoulée, rapporte The Information

** Dans certains cas, Oracle perd des sommes considérables sur la location de petites quantités de versions plus récentes et plus anciennes de puces Nvidia, indique le rapport

** Oracle n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Au cours des trois mois qui se sont terminés en août, Oracle a généré environ 900 millions de dollars grâce à la location de serveurs équipés de puces Nvidia et a enregistré un bénéfice brut de 125 millions de dollars, soit 14 cents pour chaque dollar de chiffre d'affaires, selon le rapport

** En incluant les mouvements de la séance, ORCL est en hausse de 67% depuis le début de l'année