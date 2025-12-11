Oracle brouille le message de la Fed

(AOF) - Les marchés européens évoluent en ordre dispersé, l'accueil favorable réservé aux annonces de la Fed étant plus que compensé par la publication mitigée d'Oracle. Si le CAC 40 gagne 0,40% à 8054,48 points, l'EuroStoxx50 perd 0,07% à 5703,93 points. Les indices se reprennent cependant par rapport au plus bas de ce début de séance. Hier, comme anticipé, la Fed a réduit de 25 points de base le taux des fed funds, dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%. Il s'agit de la troisième baisse d'affilée.

"Cette baisse s'accompagnait de signaux implicites indiquant que la Fed pourrait maintenir ses taux inchangés début 2026," analyse Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank. "Par exemple, le graphique en points montrait que la médiane des participants ne prévoyait qu'une seule baisse supplémentaire des taux en 2026, tandis que la nouvelle formulation concernant 'l'ampleur et le calendrier ' des ajustements ultérieurs des taux laissait entrevoir une possible pause".

"C'était une répétition du langage utilisé il y a un an, lorsque la Fed avait suspendu son cycle d'assouplissement pendant neuf mois", signale MUFG. Mais si la banque japonaise ne pense pas que la pause dans les taux durera aussi longtemps l'année prochaine, cela conforte sa prévision selon laquelle la Fed maintiendra ses taux inchangés au moins au début de l'année prochaine.

Après la clôture à Wall Street, Oracle a dévoilé des résultats trimestriels marqués notamment par une performance décevante de l'activité cloud. L'action chute de 12% lors des transactions d'avant-Bourse, la firme de Larry Ellison, qui est considérée comme le maillon faible de la thématique de l'intelligence artificielle du fait de sa situation financière, n'avait pas le droit à l'erreur.