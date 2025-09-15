 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 898,69
+0,94%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oracle bondit après que Berenberg a relevé son estimation de prix
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la première puce pour indiquer que les actions sont en hausse et non en baisse)

15 septembre - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N ont augmenté de près de 4 % à 302,66 $ dans les premiers échanges

** La maison de courtage Berenberg augmente l'estimation de prix de 202 $ à 306 $, citant le potentiel de la société pour les obligations de performance restantes (RPO) pour dépasser un demi-billion de dollars d'ici la fin de l'année

** Le contrat d'infrastructure en tant que service d'OpenAI avec Oracle, d'une valeur de 300 milliards de dollars, aurait contribué au RPO du premier trimestre

** Les difficultés de financement potentielles d'OpenAI pourraient signifier que tous les RPO comptabilisés ne se traduiront pas par des revenus futurs" - courtier

** Trente-trois des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou plus élevée et 10 comme "conserver"; leur estimation médiane est de 347 $

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action ORCL est en hausse d'environ 75 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ORACLE
301,470 USD NYSE +3,19%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 16:41

    Oui en cascade avec les objectifs d'investissement d'un seul client
    Il y a une certaine tendance a confondre investissement et bénéfice alors que le ROI dans le domaine de lA n'est pas encore prouvé
    Du moins que pour certaines entreprises spécialisées , on présente l'IA partout alors que très souvent ce ne sont que des algorithmes de base
    A suivre dans 2 -3 ans

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank