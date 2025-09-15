Oracle bondit après que Berenberg a relevé son estimation de prix

(Correction de la première puce pour indiquer que les actions sont en hausse et non en baisse)

15 septembre - ** Les actions du fabricant de logiciels d'entreprise Oracle ORCL.N ont augmenté de près de 4 % à 302,66 $ dans les premiers échanges

** La maison de courtage Berenberg augmente l'estimation de prix de 202 $ à 306 $, citant le potentiel de la société pour les obligations de performance restantes (RPO) pour dépasser un demi-billion de dollars d'ici la fin de l'année

** Le contrat d'infrastructure en tant que service d'OpenAI avec Oracle, d'une valeur de 300 milliards de dollars, aurait contribué au RPO du premier trimestre

** Les difficultés de financement potentielles d'OpenAI pourraient signifier que tous les RPO comptabilisés ne se traduiront pas par des revenus futurs" - courtier

** Trente-trois des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "acheter" ou plus élevée et 10 comme "conserver"; leur estimation médiane est de 347 $

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action ORCL est en hausse d'environ 75 % depuis le début de l'année